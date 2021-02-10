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Android 12 пасет задних. Список самых популярных версий Android

12.04.2022 167 0

Распространение актуальной версии Android идет очень медленно

Фрагментация Android одна из спорных тем. Разрыв между версиями зеленого робота на устройствах постепенно сокращается, но проблема по-прежнему существует и с этим не поспоришь. Google регулярно предпринимает меры, чтобы решить этот вопрос, но не все зависит от нее. При этом компания отказалась от практики публиковать данные о популярности различных версий Android.

 

Android 12 пасет задних. Список самых популярных версий Android – фото 1

 

За подсчет берутся энтузиасты и своей статистикой поделился магазин приложений Uptodown, который обладает армией в 130 млн активных пользователей по всему миру. Безусловно, их данные стоит принять с большой оговоркой, но все же общую тенденцию они отражают.

 

Их подсчет показал, что больше всего устройств обладают Android 11 и их доля составляет 29,5% от общего количества гаджетов с зеленым роботом. На втором месте оказалась версия Android 10 с долей 25,2% и третья позиция за Android 9 с результатом 11,5%. Если ищите, сколько моделей получили Android 12, то по подсчетам Uptodown доля таких устройств составляет всего 2,6%. И это хуже даже Android 8.1, чья доля оценивается в 11%.

 

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Источник: tuttoandroid

Android 12 фрагментация самые популярные версии Android
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.04.2022

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Android 12 пасет задних. Список самых популярных версий Android