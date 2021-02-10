Android 12 пасет задних. Список самых популярных версий Android
Распространение актуальной версии Android идет очень медленно
Фрагментация Android одна из спорных тем. Разрыв между версиями зеленого робота на устройствах постепенно сокращается, но проблема по-прежнему существует и с этим не поспоришь. Google регулярно предпринимает меры, чтобы решить этот вопрос, но не все зависит от нее. При этом компания отказалась от практики публиковать данные о популярности различных версий Android.
За подсчет берутся энтузиасты и своей статистикой поделился магазин приложений Uptodown, который обладает армией в 130 млн активных пользователей по всему миру. Безусловно, их данные стоит принять с большой оговоркой, но все же общую тенденцию они отражают.
Их подсчет показал, что больше всего устройств обладают Android 11 и их доля составляет 29,5% от общего количества гаджетов с зеленым роботом. На втором месте оказалась версия Android 10 с долей 25,2% и третья позиция за Android 9 с результатом 11,5%. Если ищите, сколько моделей получили Android 12, то по подсчетам Uptodown доля таких устройств составляет всего 2,6%. И это хуже даже Android 8.1, чья доля оценивается в 11%.
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Источник: tuttoandroid
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