Android 12 принесет с собой два любопытных нововведения

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Длинные скриншоты и улучшенный автоповорот станут частью Android 12

Google уверенно идет к тому, чтобы осенью выкатить стабильную ОС Android 12. Beta 3 для Android 12 продолжает добавлять новые функции, среди которых прокрутка снимков экрана, более быстрый универсальный поиск приложений на устройстве, улучшенный автоповорот и многое другое. Google заявляет, что эта версия Android 12 имеет «API-интерфейсы Android 12 и официальный SDK», что означает, что в предстоящих бета-версиях не должно быть серьезных изменений функций.

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Самая интересная новая функция в Android 12 Beta 3 - «улучшенный и быстрый автоповорот». Google теперь использует фронтальную камеру и распознавание лиц, чтобы определить, в какой ориентации вы пытаетесь удерживать телефон, не полагаясь на акселерометр. По словам компании, это пригодится тогда, когда пользователь работает с устройством лежа на диване или в постели. А еще это позволяет избавиться от нежелательных срабатываний автоповорота и сократит задержку на 25%.

Чтобы успокоить все поборников конфиденциальности, Google заявила о том, что изображения не сохраняются на устройстве и не отправляются. Но все же минус у это фичи есть — постоянный надзор со стороны фронтальной камеры, которая будет быстрее пожирать ресурс батарейки.

Волшебство автоповорота - это круто, но функция, которая, вероятно, найдет больший отклик у пользователей Android, - это последовательный на системном уровне способ создания скриншотов с прокруткой - иначе говоря, скриншоты, которые позволяют вам захватить более одного экрана на одном изображении, как на веб-странице.

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Источник: frandroid