Камера Google Pixel 6 XL: не только «софтверные мускулы», но и хорошее «железо»

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Google Pixel 6 XL предложит телевик с 5-кратным оптическим зумом

Осенью нынешнего года Google проведет мероприятие, посвященное анонсу Pixel 6 и Pixel 6 XL. Новинки будут ориентированы на тех, кто жить не может без новейшей версии Android и согласен только на голую оболочку. Найдутся и те, кто приобретет Pixel-фоны за необычный внешний вид, мощную начинку и из-за камеры.

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О внешнем виде Google Pixel 6 и Pixel 6 XL мы уже узнали задолго до презентации. Чего не отнять у новинок, так это оригинальности и это совсем другая эстетика. Но сегодня разговор о камерах и в XL-версии она обещает быть продвинутой. Не в последнюю очередь за счет того, что тут установят телеобъектив чье разрешение может составить 48 Мп и 8 Мп. Ряд источников разошлись в своих прогнозах по части разрешения телевика.

На днях свет видела Android 12 beta 3, что позволило узнать, что будущий смартфон Google получит поддержку 5-кратного зума. О таком же «сверхтелескопическом» увеличении была найдена информации в приложении Google Camera (версия 8.2.400).

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По слухам, Google Pixel 6 XL должен предложить OLED‑дисплей с частотой обновления 120 Гц, специальный чип, созданный в содружестве с Samsung и обладающий графикой AMD. Помимо телевика основная камера получит сенсоры на 50 Мп и 12 Мп.

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Источник: phonearena