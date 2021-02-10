Android 13 покажет, какое приложение прожорливое

527

Новая фича призвана увеличить продолжительность работы

Многие сталкивались с тем, что какое-то приложение больше других съедает аккумулятор устройства. Чтобы вычислить прожорливую утилиту пользователю необходимо перейти в раздел Аккумулятор в настройках. Но что, если какое-то приложение не столь явно «съедает» и лишь постепенно «иссушивает» заряд батарейки?

Google решила прийти на помощь и упростила процесс выявления «нарушителя». В Android 13 появится любопытная функция. Отслеживание «пожирателя» будет проводиться на системном уровне и в случае выявления «зловреда» пользователь будет получать уведомление о его выявление. Нарушителем будет признано приложение, которое изрядно жрет аккумулятор на протяжении 24 часов.

Ожидается, что уведомление о приложении, которое изрядно расходует ресурс батарейки будет появляться каждые сутки. Естественно, при условии, что будут выявлены особенно прожорливые приложения. Данная фишка пригодится для того, чтобы выявить те процессы, которые происходят в фоне и приводят к ухудшению автономности работы устройств. Появится функция в Android 13, стабильную сборку которой ждем в августе или сентябре нынешнего года.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: developer.android.com