Android 15 копирует IOS, Redmi Note 13 Pro будет лучше, чем iPhone, а Coca Cola создала напиток с помощью ИИ

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Дайджест самых интересных новостей недели

На этой неделе львиную долю внимания взяла презентация Apple. Новые iPhone 15 Pro действительно смогли привлечь к себе внимание несколькими инновациями, хотя когда эйфория от крутой презентации спала, вылезли и некоторые недостатки новинок. Однако не единственным яблоком живет технологический мир, есть инфоприводы которые будут интересны не только состоятельным представителям нашей страны, но и обычным пользователям.

Компания Google рассказала об интересных нововведениях, которые сделают Android еще более похожей на IOS. Концерн BBK ударился в прокачку оперативной памяти и анонсировал модели с просто сумасшедшим объемом ОЗУ. Nintendo приоткрыла завесу тайны над своей консолью нового поколения.

Также на этой неделе компания Xiaomi, чтобы откусить хоть часть пирога хайпа, опубликовала первые тизеры своих будущих суперхитов линейки Redmi note 13. Новый дизайн, совершенно новые процессоры и топовые модули камер. Если цены сохранят на уровне прошлого года – спрос на новинки будет просто безумным.

Ну и конечно куда же без новостей о лучшем генераторе инфоприводов Илоне Маске и восточной "сверхдержаве", которая становится все мощнее и величественнее, правда, только в эфире своего телевидения.

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