Android готовится добавить встроенную защиту от фишинга - Mishaal Rahman

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Бросить кибератакам!

Люди каждый день подвергаются киберпреступлениям в Интернете. Фишинговые атаки, особенно коварная тактика, могут обмануть даже наиболее технически подкованных пользователей и заставить их раскрыть конфиденциальную информацию. И это становится большим вызовом для компаний, деятельность которых направлена на защиту прав потребителей.

Google, похоже, делает активные шаги для защиты пользователей Android с помощью новой функции антифишинга, скрытой в выпуске Android 14 QPR2 Beta 2.

Функция была обнаружена Мишалом Рахманом через Android Police и называется "Сканирование на наличие обманчивых приложений". После включения эта функция будет сканировать активность приложений на наличие признаков фишинга или иного обманчивого поведения. Google уверяет пользователей, что сканирование происходит конфиденциально на устройстве, и только в случае обнаружения подозрительного поведения информация о приложении будет отправлена в Google Play Защиты для подтверждения и предупреждения пользователя.

Хотя существование этой функции, судя по тому, что было найдено в коде, кажется свершившимся фактом, конкретные детали того, как она работает, все еще неясны. Google официально не объявил об этом и не задокументировал, что оставляет многие вопросы без ответов. Хотя эффективность этой встроенной антифишинговой функции еще предстоит выяснить, она является значительным шагом вперед в системе безопасности Android. Поскольку вредоносное программное обеспечение постоянно эволюционирует, чтобы обходить механизмы обнаружения, любой дополнительный уровень защиты ценен.

Источник: Android Police