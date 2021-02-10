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Android или iOS: что выгоднее?

30.03.2021 718 1

Споры о том, какая операционная система для смартфонов лучше, обычно разбиваются о стену противостояния между фанатами iOS и Android. Чтобы прояснить это, давайте сравним популярную модель iPhone 11 и известные флагманы. Конечно, вы можете купить iPhone 11 тут, но если вы не хотите переплачивать за тот же функционал, то стоит присмотреться к смартфонам на Android: они этого заслуживают.

 

Android или iOS: что выгоднее? – фото 1﻿

 

Технические свойства

Достойным соперником для модели iPhone 11 может стать OnePlus 7 Pro. Смартфон имеет приблизительно такую же стоимость. Основные преимущества конкретно этого представителя перед «яблоком»:

 

  • емкость аккумулятора на 890 мАч больше;
  • фронтальная камера 16 Мп против 12;
  • тройная задняя камера против двух блоков;
  • оперативная память до 12 Гб против 4;OLED-дисплей с диагональю 6,7 дюймов против IPS-дисплея с 6,1 дюйма.

 

Так, по техническим свойствам Apple проигрывает. Но учитывать стоит не только это, а и опыт использования.

 

Android или iOS: что выгоднее? – фото 2

 

Практика

Чего не отнять у айфонов, так это качества компонентов, однако они уступают Android в некоторых практических моментах. Существует ли айфон с емким аккумулятором? Нет. А с аудиоразъемом для наушников? Только в прошлом. А как насчет защищенных iPhone? Тех, что можно смело ронять на плитку? Максимум — это сертификат по IP68.

 

В смартфонах на Андроид все это присутствует. Подобрать гаджет с батареей на 4-5 тысяч мАч очень легко. Аудиоразъемов нет только в топовом сегменте. Так что, выбирая между двумя видами операционной системы, нужно субъективно отдавать предпочтение тому виду, который соответствует вашему комфорту.

Android iOS
Дата публикации: 30.03.2021

Комментарии

IG3B 3
нахуй вообще этот пост ?
30.03.2021 22:22

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Android или iOS: что выгоднее?