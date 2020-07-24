Android продолжает получать «сладкие» имена. Но они не для широкой аудитории

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Долгое время Google следовала традиции давать «десертные» названия новым версиям Android. Это позволило в свое время узнать на «вкус» «пирог», «маршмеллоу», «печеньку Орео» и «KitKat». А еще Google ввела за правило ежегодно устанавливать у входа в штаб-квартиру фигурку зеленого робота, которому каждый раз давали в руку новый десерт или изображали его в форме сладости.

Но с появлением десятой версии компания решила отказаться от этой практики, ограничиваясь в названии констатацией цифры версии операционной системы.

«Сладкие» имена Android 11 и Android 10

Правда, как оказалось, сама Google от «десертных» названий не отказалась. Их не озвучивают широкой аудитории, но при этом продолжают активно использовать внутри компании. Такое заявление сделал вице-президент Google и глава проекта Android Дейв Берк. По его словам, разработчикам просто удобнее использовать кодовые имена в честь десертов.

Так, Android 10 получил кодовое название Quince Tart, а Android 11 — Red Velvet Cake (торт «Красный бархат»). Правда, очень сложно понять в чем состоит удобство произносить длинное название или аббревиатуру из заглавных букв слов, чем просто называть порядковый номер операционной системы.

В любом случае, стоит отдать должное Google, которая продолжает чтить собственные традиции и присваивает новым версиям операционной системы имена в честь десертов.

Источник: 9to5google