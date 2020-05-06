Android TV ждет ребрендинг

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Android TV — это специальная версия операционной системы Android, которая предназначена для телевизоров и смарт-панелей. Она была представлена летом 2014 года одновременно с анонсом ОС Android 5.0 Lollipop. Ее задача — простота навигации, доступ к контенту и разнообразным развлечениям.

После шести лет существования Android TV компания Google решила сменить имя операционной системы на Google TV. Информацию о предстоящем ребрендинге сама «корпорация добра» не подтвердила, на данном этапе это лишь слухи.

Но есть все основания полагать, что в будущем мы действительно увидим в перечне характеристик смарт-телевизоров упоминание ОС Google TV. Все дело в том, что в последние годы поисковый гигант планомерно отходит от упоминания где бы то ни было бренда Android.

Так, в свое время магазин приложений Android Market сменил имя на Google Play Store, а сервис Android Pay переименовали в Google Pay. Стоит также вспомнить операционную систему Android Wear для носимой электроники, которая сменила имя на Wear OS. Даже приложение Android Messages избавилось от слова Android в названии.

С чем связано желание Google максимально дистанцироваться от одного из значимых и популярных своих программных продуктов? Возможно, «корень зла» именно в том, что Android доминирующая ОС на рынке. В массовом сознании продукт на Android нередко ассоциируется с чем-то дешевым и изобилующим багами. То ли дело устройства на iOS, которые сумели закрепить за собой имидж премиальных, престижных и дорогих решений. Похоже, что Google хочет путем ребрендинга названий улучшить имидж своих продуктов.

Источник: 9to5google