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Привет, друзья. Каждый год выходят смартфоны Samsung среднего класса. Они привлекают пользователей, которые не хотят переплачивать за инновационные характеристики и не нуждаются в полноценных флагманах. При этом компания пытается сделать линейку A не только доступной, но и производительной с множеством современных фишек.

Прежде чем купить Samsung Galaxy A57, следует изучить его возможности, сильные стороны и недостатки. Еще до презентации поклонники были уверены, что новинка будет мало чем отличаться от предшественника. Но бренд знает, как удивить. Продолжайте читать, и новый Галакси вас тоже поразит.

Обзор Samsung Galaxy A57 - младший флагман из Кореи ﻿

Технические характеристики

Комплектация

Эргономика, размеры, материалы

Дисплей

Процессор и память

Операционная система и AI

Камеры

Время автономной работы и зарядка

Цена и выводы

Видеообзор ﻿

Технические характеристики

Дисплей: Super AMOLED+, 6,7″, Full HD+, 120 Гц, яркость до 1900 нит, HDR10+. Ударопрочное стекло Corning Gorilla Glass Victus+ Корпус: Стекло, алюминий. Влагозащита IP68 Габариты 161,5 x 76,8 x 6,9 мм, 179 Защита: IP68 (погружение на глубину 1,5 метра в течение 30 минут) Окрас: Серый, темно-синий, фиолетовый, светло-голубой Производительность: Процессор Exynos 1680 (4 потока, 8 ядер), видеоускоритель Xclipse 550 Память: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ Программное обеспечение: Android 16 с прошивкой One UI 8.5 Камеры: 50 Мп (основная) + 12 Мп (сверхширокоугольная) + 5 Мп (макро) + 12 Мп (фронтальная) Качество записи видео: 4K@30fps на основной и передний объектив Связь: Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, 5G, eSIM Аккумулятор: 5000 мАч, 45 Вт Стоимость: От 17 989 грн

Samsung Galaxy A57 демонстрирует уверенную принадлежность к среднебюджетному сегменту. Создается впечатление, что перед нами — оптимальный субфлагман с качественным экраном и фирменным процессором. В глаза сразу бросаются дорогие защитные материалы и умеренные размеры корпуса.

Комплектация

Предлагаем начать с комплектации Galaxy A57. Она минималистична и проста, без интересных аксессуаров. Телефон поставляется в тонкой коробке, где также нашлось место для кабеля USB Type-C, иглы и инструкции. Не добавили и прозрачный чехл, который еще несколько лет назад был стандартным даже в бюджетных моделях.

Приобретение адаптера ложится на плечи пользователя. Впрочем, зарядка ограничена 45 Вт и блок такой мощности стоит относительно недорого. Больше здесь не на что смотреть, поэтому двигаемся дальше.

Эргономика, размеры, материалы

Визитная карточка Samsung Galaxy A57 – максимально сдержанный и нейтральный дизайн. Производитель старается изо всех сил, чтобы внешний вид соответствовал слову «элегантность». Модель аккуратная и тонкая: органично будет смотреться как в повседневной, так и в деловой среде.

Если вы устали от «новаторских» решений и просто хотите классический смартфон – это именно тот случай. Здесь нет изогнутого экрана, нестандартного блока камер или больших логотипов. Три модуля вертикально выстроились на полупрозрачной подложке. Единственный декоративный элемент – тонкий ободок вокруг пьедестала.

Samsung Галакси А57 выпускается в цветах на любой вкус. Из консервативных – темно-синий (почти черный) и серый. Трендовый – фиолетовый. Еще есть светло-голубой, приближенный к бирюзовому.

Сзади и спереди надежное стекло с покрытием Gorilla Glass Victus+. Алюминиевая рама приятно охлаждает кожу. Степень защиты IP68 предотвращает попадание влаги. Что касается эргономики, с этим тоже все отлично. Вес – всего 179 граммов, толщина – 6,9 мм. Этот Samsung не назовешь компактным, ведь диагональ внушительная. Но и «лопатой» он не ощущается.

Можно подключить виртуальную eSIM или использовать физическую формата nano. Стереодинамики звучат хорошо, с соблюдением баланса между высокими частотами и басами. С вибромотором и сканером отпечатков пальцев у Samsung всегда никаких проблем, так что не будем на этом долго останавливаться.

Дисплей

Далее – экран Галакси A57. Зрительно передняя панель выглядит очень круто благодаря минимальным рамкам. Эффект погружения гарантирован. Дисплей абсолютно плоский – как раз для противников «водопадов».

Матрица называется Super AMOLED+. И эта приставка –﻿ не просто для маркетинга. Цвета более глубокие и насыщенные, если сравнивать с обычным AMOLED. Разрешение Full HD+ – привычный стандарт. Его предостаточно, хотя некоторые конкуренты предлагают уже 1,5K.

Заявленная пиковая яркость Samsung Galaxy A57 – 1900 нит. Но речь идет об отдельных участках. Что получилось при реальном измерении в экстремальных условиях – смотрите ниже. Фирменный формат HDR10+ раскрывается, прежде всего, при просмотре стриминговых сервисов.

Максимальная частота развертки достигает 120 Гц. Во избежание быстрой разрядки аккумулятора можно включить адаптивный режим в настройках. Кажется, с экраном у Galaxy A57 все отлично, но среди впечатляющих характеристик притаился небольшой минус. Это ШИМ, показатели которого зашкаливают при низкой яркости:

100% - 48%

75% - 46%

50% - 44%

35% - 41%

25% - 110%

10 - 77%.

Оправданный вопрос – почему бренд до сих пор не может решить проблему с вредным мерцанием. А ведь у китайских производителей такого давно нет. Ответ, вероятно, появится в следующих поколениях.

При сравнении с Samsung Galaxy A56 разницу определить очень тяжело. И у предыдущего, и у нового поколения максимально похожа цветопередача и общие впечатления от использования.

Процессор и память

Заглянем под корпус Samsung Galaxy A57. В нем установлен новый 4-нанометровый чип Exynos 1680. Он немного мощнее предыдущего Exynos 1580, хотя большой разницы не ждите. Вычислительные ядра стали более мощными примерно на 12,5%, а графические – на 14%. А вот прирост производительности нейропроцессора составил аж 42%. Но к разговору о ИИ мы еще вернемся.

Вот результаты синтетических тестов Samsung Галакси А57. Видим хорошую стабильность и отсутствие мощного тротлинга. Чисто на бумаге результат лучше, чем у предшественника. Но главное – реальные игровые возможности.

В качестве эксперимента мы запустили мощную трехмерную игру Arknights: Endfield с высокими настройками графики. Процесс, в общем, происходил плавно и не вызывал раздражения, за исключением одного нюанса. Заметны микрозадержки при загрузке текстур. Такую же ситуацию наблюдали на Galaxy S26 , что подтверждает общую проблему с оптимизацией. Скорее всего ее устранят в последующих обновлениях, но все равно имейте это в виду.

Назвать Samsung Galaxy A57 игровым устройством как-то не выходит. Да, он подходит для периодических игровых сеансов, но на рынке есть множество вариантов, которые за те же деньги предлагают лучшие характеристики.

И, поверьте, пользователи покупают такие устройства не для гейминга. Если человеку нужна отличная игровая производительность, он приобретет, скажем, Poco X8 Pro Max и будет наслаждаться жизнью. Фишка корейцев состоит в другом.

Всего представлено четыре модификации Galaxy A57. Базовая имеет 8/128 ГБ. С объемом памяти 256 ГБ можно выбрать 8 или 12 гигабайт оперативной памяти. Премиум вариант – на 512 ГБ. Тип ОЗУ – быстрый и энергоэффективный LPDDR5X. Встроенная память исполнена по стандарту UFS 3.1, хотя уже хотелось бы увидеть новое поколение UFS 4.1.

Операционная система и AI

Программное обеспечение – одно из основных преимуществ Samsung Galaxy A57. Спросите любого фаната, почему он выбирает именно этот бренд, и среди первых причин будет именно прошивка и поддержка. Новая оболочка One UI 8.5, созданная на базе Android 16, – лучшее, что может случиться с телефоном. Это невероятно плавный, стабильный и визуально привлекательный интерфейс. С множеством мелких усовершенствований и полезных деталей.

Чтобы не превращать обзор Galaxy A57 в рассказ о ПО, сразу озвучим главный козырь. Это обновление «зеленого робота» в течение 6 лет. Если для флагмана такой термин уже привычен, то для среднебюджетника – настоящая фантастика, ставшая реальностью.

И, наконец, функции искусственного интеллекта, называемые Awesome Intelligence. Это упрощенный аналог флагманской системы Galaxy AI. Среди интересного – усовершенствованный Circle to Search. Он научился распознавать несколько объектов на фото и предоставлять комплексную информацию о них. К примеру, это удобно, если понравились предметы гардероба на определенном изображении.

Остальные опции, возможно, вам уже известны. Это удаление людей и предметов из фотографий, а также выбор лучшего группового снимка с помощью Best Face. Из интеллектуальных инструментов – перевод звонков в режиме реального времени, текстовая расшифровка из диктофона и быстрые итоги. Учтите, что не везде есть поддержка украинского языка.

Камеры

Пора обсудить фото- и видеосъемку Samsung Galaxy A57. Несмотря на то, что заявлено три сенсора, польза будет только от двух. В официальных характеристиках не указано название главного объектива, но его параметры совпадают с прошлогодним Sony IMX906.

Основное улучшение – в цифровой обработке. Она должна устранить мелкие дефекты и усовершенствовать результат. Примеры демонстрируют естественную цветопередачу и хорошую резкость.

Ночные фотографии поражают широким динамическим диапазоном и аккуратным устранением шумов. Если не проводить тщательного сравнения, можно сказать, что это уровень флагманского S26. На первый взгляд, разницы нет. А вот Galaxy A36 все же уступает в этом сражении.

Сверхшироугольный модуль Samsung Galaxy A57 хорошо справляется со своей задачей. Снимкам хватает проработки деталей и резкости, а размытие по краям почти незаметно. В общем, схожие фото мы видели и у предшественника.

Как уже отмечалось, макромодуль установлен просто для галочки. Он не способен создавать качественные изображения. Поэтому лучше обсудим фронтальную камеру, имеющую разрешение 12 мегапикселей. У нее естественный цвет и достаточный угол обзора.

Можно записывать видео в 4K, но только с частотой 30 кадров в секунду. 60 кадров в секунду недоступны, поскольку остаются преимуществом флагманов. Перейдите по ссылке для просмотра реальных примеров.

Таким образом, камера Samsung Galaxy A57 оставляет положительные впечатления. Она удовлетворит потребности 80% пользователей. Это хороший вариант для повседневного использования. Конечно, не хватает телеобъектива. Но он актуален только в том случае, если вы часто снимаете архитектуру или портреты.

Время автономной работы и зарядка

Нужно завершить тему автономности, хотя здесь не стоит рассчитывать на какие-нибудь особые показатели. Модель оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 5000 мАч. Мы знаем, что многие хотели бы увидеть новую кремний-углеродную технологию. Вот только Samsung никогда не спешила внедрять инновационные разработки.

Новинка работает немного дольше ее предшественника. Максимальное время работы экрана – 14 часов, тогда как у А56 – 12 часов. Если играть в игры, то этот показатель снижается до 6-7 часов. А при просмотре видео смартфон продержится впечатляющие 23 часа. Конечно, все эти измерения приблизительны, а точные результаты зависят от ваших сценариев использования.

Зарядка тоже вполне обычная, на 45 Вт. Но справляется неплохо: 30 минут достаточно, чтобы подкормить до 45%. От 0 до 100% – чуть больше часа. Здесь нет продвинутых фишек типа беспроводной или реверсивной.

Цена и выводы

Многие были неприятно удивлены завышенной ценой на Samsung Galaxy A57. Но интернет-магазин Androprice предлагает самую выгодную цену:

8/128 ГБ - 17 989 грн.

8/256 ГБ – 18499 грн.

12/256 ГБ – 21 999 грн.

12/512 ГБ – 22 999 грн.

Является ли это предложение выгодным или лучше присмотреться к конкурентам? Справедливости ради скажем, что у нового Samsung есть достойные соперники. Но ни один из них не будет обновляться в течение 6 лет. Также не забываем об официальном сервисе в Украине, продвинутых AI-возможностях и эстетическом дизайне.

Кому Galaxy A57, вероятнее всего, не понравится? Во-первых, упорным геймерам. Им необходима чрезвычайная мощность и эффективное охлаждение. Во-вторых, профессиональным фотографам. Для них существует отдельная категория камерофонов (например, Samsung Galaxy S26 Ultra ).

Если же вы используете смартфон в качестве повседневного рабочего инструмента и не ожидаете от него каких-либо заоблачных результатов – это устройство обеспечит комфорт и надежность.

Достоинства:

Умеренный вес и толщина.

Тонкие рамки и материалы высокого качества корпуса.

Стекло Gorilla Glass Victus+ с обеих сторон.

Водозащита IP68.

Дисплей Super AMOLED+.

Формат HDR10+ для видео.

Новый процессор Exynos 1680

6 лет обновления Android.

Удобная оболочка One UI 8.5 с возможностью настройки.

Набор искусственного интеллекта Awesome Intelligence.

Различные варианты памяти.

Хорошая основная и передняя камеры.

Нормальная автономность.

Минусы:

Нет телеобъектива.

Экран с заметным ШИМ-эффектом.

Микрозадержки в ресурсоемких играх.

Мощность зарядки – всего 45 Вт.

Видеообзор