Анонс Android 12 Go Edition: дешевые смартфоны станут быстрее и безопаснее

271

Смартфоны с ней на борту появятся в 2022 году

Больше двух месяцев назад Google выкатила стабильную сборку Android 12, а теперь компания анонсировала ее облегченную версию для смартфонов начального уровня — Android 12 Go Edition. До устройств она доберется в следующем году и принесет с собой 30% прирост быстродействия при открытии приложений, а анимация станет плавнее.

Среди прочего улучшили автономность, позволив системе автоматически переводить приложения в спящий режим, если они не используются в течение длительного периода. Можно использовать функцию Files Go для безопасного удаления файлов с возможностью их восстановить по прошествии 30 дней. В меню многозадачности появилась кнопка Translate для перевода текста с экрана смартфона.

В Android 12 Go Edition не только повышена производительность, но и улучшена конфиденциальность. Панель конфиденциальности Android 12 также появилась и на Go Edition. Она позволяет просмотреть все разрешения, к которым у приложений есть доступ, и отозвать их по мере необходимости. Кроме того, есть возможность отследить активны ли микрофон или камера смартфона, благодаря новым индикаторам конфиденциальности, расположенным в строке состояния.

Новая версия операционной системы позволяет ограничить доступ приложений к точному месторасположению, сообщая лишь примерное. Если по каким-то причинам пользователь хочет разрешить другому человеку использовать его смартфон, то можно активировать временную гостевую учетную запись прямо с экрана блокировки. Android 12 Go Edition автоматически сбросит настройки телефона, как только будет осуществлен переход.

Когда и какие устройства первыми получат Android 12 Go Edition, компания не озвучила, ограничившись указанием, что новая версия операционки появится на смартфонах в начале 2022 года. Кроме того, Google похвасталась, что на данный момент более 200 млн пользователей пользуются устройствами с Android Go Edition.

﻿﻿﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿ ﻿

Источник: theverge