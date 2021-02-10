Вышла стабильная сборка Android 12, но пока без развертывания на Pixel

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Компания готовит специальную версию Android 12 для своих смартфонов

В прошлом году Google выпустила стабильную сборку Android 11 в начале сентября. А в этом году все иначе, компания не только задержала релиз Android 12, но и предпочла отойти от практики совпадения времени выхода стабильной сборки с приходом на устройства Pixel. Google сообщила о выходе финальной версии Android 12 и первыми доступ к ней получили те, кто работает с ресурсами AOSP (Android Open Source Project).

Работы над Android 12 завершены. OEM-производители теперь могут свободно выпускать свои оболочки на базе Android 12, и энтузиасты, которые хотят выпустить кастомные прошивки, также могут начать работу над ними.

Ранее выход стабильной сборки совпадал с днем ее ​​доступности для смартфонов Google. В этом году дело обстоит иначе: Google лишь сообщила, что Pixel могут ожидать обновления в «следующие несколько недель». Этот же временной период обозначен и для прихода Android 12 на ряд устройств Samsung, OnePlus, Xiaomi, Oppo, Realme и Vivo.

Сейчас компания работает над тем, что «вносит последние штрихи в специальный выпуск с эксклюзивными функциями Pixel на Android 12». По факту Google обещает какую-то специальную версию двенадцатой итерации зеленого робота для своих Pixel-фонов, которая получит какие-то эксклюзивные фишки.

Google также сообщила, что более 225 000 человек протестировали Android 12 в ходе предварительных версий и бета-версий для разработчиков. Компания получила более 50 тысяч отчетов о проблемах и ошибках в работе системы.

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Источник: 9to5google