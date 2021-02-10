Анонс ColorOS 12: основные изменения и список смартфонов, которые обновятся

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Сегодня Oppo представила свою фирменную оболочку ColorOS 12. Ее публичная бета-версия появится не ранее октября и будет базироваться на Android 12. Это справедливо для рынка Китая, а вот о времени выхода глобальной версии прошивки ничего сказано не было.

Компания объявила, что ColorOS 12 на базе Android 12 придет на более чем 110 моделей устройств по всему миру и охватит 150 млн армию пользователей. График выхода обновлений озвучен не был, но производитель назвал те модели, которые он планирует обновить до ColorOS 12. В список вошли все устройства 2020 года выпуска и большинство смартфонов 2019 года:

Oppo Find X3/X3 Pro/X3 Lite;

Oppo Find X3 Neo/X2 Neo;

Oppo Find X2/X2 Pro/X2 Lite;

Oppo Reno 6/6 Pro/6 Pro+/6Z;

Oppo Reno 5/5 Pro/5 Pro+/5 Lite/5K/5F;

Oppo Reno 4/4 Pro/4 Lite/4 SE/4F/4Z;

Oppo Reno 3/3 Pro;

Oppo A93/A93s/A94/A95;

Oppo A72/A73/A74;

Oppo A52/A53/A53s/A54/A55;

Oppo A31/A32/A33/A35;

Oppo A12e/A12s/A15s/A16;

Oppo K9;

Oppo K7/K7x;

Oppo F19/F19 Pro/F19 Pro+

Oppo F17/F17 Pro;

Oppo F15.

Первыми бета-версию получат в октябре смартфоны серий Oppo Find X3 и OnePlus 9, а в ноябре с ним присоединятся линейки Oppo Find X2 и Oppo Reno 6. В декабре прошивка доберется до серий Oppo Reno 5 и OnePlus 8, а также Oppo A95 и Oppo K9.

В ColorOS 12 большое внимание уделено дизайну интерфейса, который был переработан и получил обновленные значки системы «близкие к реальности». Разработчики добавили объем тексту и отличительные цвета, чередующиеся с тенями, а все для того, чтобы новая оболочка была более «аутентичной» и с меньшим количеством «шумов».

Новым дополнением является Omoji — эмодзи с использованием 20000 уникальных маркеров для создания аватарки. Эта функция создает высокоточную 3D-модель на основе маркеров, которую можно использовать как аватарку для видеозвонков, в качестве фотографии профиля и т.д.

В ColorOS 12 доработали многооконный режим, функцию Smart Sidebar 2.0 и предложили режим, позволяющий просматривать входящие уведомления, обмениваться файлами между устройствами и редактировать документы, хранящиеся на смартфоне, непосредственно на ноутбуке с Windows 10. Также предложили функцию проецирования экрана автомобиля, похожую на Android Auto Wireless, и она работает с Kuwo, Ximalaya, Baidu Maps, AutoNavi и другими сервисами в Китае.

Реализован механизм Quantum Animation Engine 3.0 для повышения плавности и интуитивности системных анимаций, а также технологию AI Self- Smooth Engine 2.0 для снижения энергопотребления и использования память.

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Источник: androidcentral