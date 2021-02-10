Анонс флагманов iQOO 8 и iQOO 8 Pro: не все включено, но многое

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iQOO 8 и iQOO 8 Pro предлагают передовое «железо» и лучшие дисплеи

Сегодня в Китае дебютировали iQOO 8 и iQOO 8 Pro, которые получили одни из лучших в отрасли дисплеи, самые мощные чипы, ультрабыструю зарядку и продвинутую систему камер в «прошке». Новинки позиционируются как геймерские и с заявкой на то, что это «гоночные» модели предложили окраску BMW Motosport с отделкой из углеродного волокна.

Несмотря на внешнее сходство, по части начинки смартфоны получились все же разными. iQOO 8 удостоился плоского 6,56-дюймового дисплея разрешением FullHD+. Частота обновления 120 Гц, частота отклика тача 300 Гц, пиковая яркость 1200 нит и контрастность 6 000 000:1. Это Super AMOLED‑матрица Е5 и есть независимый движок для увеличения частоты обновления не в ущерб энергопотреблению. Он также масштабирует SD-контент до HDR.

В iQOO 8 Pro также предложили Super AMOLED-экран E5, но диагональ увеличилась до 6,78 дюймов, разрешение составило 3200х1440 точек и пиковая яркость 1500 нит. Важное отличие этого дисплея — изогнутые боковины.

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Базовая версия построена на Snapdragon 888 и предлагает оперативной памяти 8/12 Гб LPDDR5 и флеш-накопитель на 128/256 Гб UFS 3.1. «Прошка» уже щеголяет Snapdragon 888+ и аналогичным объемом оперативной памяти, а вот постоянной на выбор 256 Гб или 512 Гб.

Основная камера в iQOO 8 трехкомпонентная: 48 Мп (Sony IMX598, f/1.79) + 13 Мп (сверхширик, f/2.2) + 13 Мп (портретная, f/2.46). В качестве фронтальной используется датчик на 16-мегапикселей. У iQOO 8 Pro селфи-модуль аналогичный, а вот тыльная камера поинтереснее. В качестве главного сенсора выступает 50 Мп Sony IMX766V с фирменной системой карданной стабилизации, а дополняет его ширик на 48 Мп и портретник на 16 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом и оптическим стабом.

Емкость аккумулятора iQOO 8 составила 4350 мАч и есть проводная 120-ваттная зарядка. iQOO 8 Pro питает батарейка на 4500 мАч, мощность проводной зарядки аналогичная базовой версии, но добавили беспроводную на 50 Вт и реверсивную мощностью 10 Вт. Еще одна фишка Pro-версии — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, тогда как у базовой он оптический.

Обе новинки получили поддержку NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, стереодинамики и фирменную оболочку OriginOS на базе Android 11. Старт продаж iQOO 8 запланирован на 24 августа, и он будет доступен в двух версиях с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $586 и $648 соответственно. iQOO 8 Pro появится на прилавках магазинов 26 августа в трех модификациях: 8/256 Гб — $771, 12/256 — $848 и 12/512 Гб — $925.

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Источник: toutiao﻿