Анонс Google Pixel 5: теперь субфлагман с продвинутой мобильной камерой

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Google Pixel 5 стал «эталонным» Android-смартфоном для масс

Google посмотрела-посмотрела, что происходит на рынке и на продажи своих Pixel-фонов четвертого поколения и решила, что в этом году на рынке более чем предостаточно флагманов. Пора предложить что-то подешевле, для массового потребителя. Первым был представлен запоздавший Pixel 4a, а сегодня пришел черед для Pixel 5.

Google поумерила амбиции представить айфон из мира Android и новинку нельзя назвать самым передовым на сегодняшний день смартфоном. В этот раз было решено отказаться делать какие-то мощные выпады в техническом плане. Стоит задача получить нормальные продажи за счет умеренной, как для Pixel-фонов, цены. Получилась скучная эволюция и новинка не предлагает каких-то бесспорных преимуществ на фоне конкурентов. Осталась только «магия», что это Pixel-фон от «самой» Google с «чистым» Android. И в этот раз это Android 11. Google Pixel 5 гарантировано получит три года обновлений операционной системы и патчи безопасности, а также он получил доступ к новому Google Assistant, дебютировавшему в прошлом году.

Стоимость Pixel 5 составила $699 для аппарата с 8/128 Гб памяти и его продажи стартуют с 15 октября. Это единственная модификация, в которой доступно пятое поколение. За эти деньги пользователь получает смартфон в прошлогоднем дизайне и с отзвуком минувших дней в виде сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне. Дизайнеры компании не стали дергаться и отправляться на поиски оригинальных идей. И таким постоянством, и отсутствием свежего экстерьера они способны отсечь приличную группу владельцев Pixel 3, которые не увидят необходимости обновляться хотя бы ради новизны во внешнем облике. Хотя кому-то такой «привет из прошлого» в дизайне смартфона приглянется. Постоянство и консерватизм у кого-то в чести.﻿

Все побежали «сверлить» отверстия под фронталки в экране и Google последовала за общей массой. Субъективно внешний облик Pixel 5 тусклый и унылый, который частично попытались компенсировать за счет появления достаточно благородного зеленого оттенка и корпуса из переработанного алюминия. Также можно выбрать привычный черный вариант. А еще предложили водозащиту IP68, поэтому с ним можно смело отправляться в душ. Думаю, что будет еще немало тех, кого расстроит отсутствие такого артефакта как 3,5 мм разъем для наушников.

Google Pixel 5 получил OLED-панель диагональю 6 дюймов разрешением 2340х1080 точек. Поэтому имеем одно из компактных устройств на рынке во времена засилья лопатофонов.

В этом году Google преподнесла «сюрприз» с аппаратной платформой, отказавшись выпускать мобильник на флагманской платформе от Qualcomm. Компания ушла от логичного и планомерного наращивания мощности, отдав предпочтение достаточно производительному и более дешевому чипу Snapdragon 765G. Именно цена процессора стала главным фактором его выбора. Правда, никаких проблем с производительностью у смартфона не должно быть, чип должен обеспечить гладкую работу прошивки и приложений.

Увы, но консерватизм и определенную отсталость Google продолжает проявлять в том, что касается постоянной памяти. Выше 128 Гб постоянной памяти компания не «прыгнула». Слота для расширения для карт памяти, как всегда, не предусмотрели. Оперативной памяти предложили 8 Гб.

По части камер Google также продолжает быть консервативной, предпочитая играть софтверными «мускулами», а не «железом». Мол, мы «можем творить чудеса и без большого количества датчиков». Тем не менее, до сегодняшнего дня одна или две камеры в исполнении Google снимали очень даже неплохо. Блок основной камеры включает в себя основной сенсор на 12,2 Мп со светосилой f/1.7 и оптическим стабом, а также на смену телеобъективу пришел широкоугольный модуль на 16 Мп с диафрагмой f/2.4 и OIS. Прокачали портретный режим, предложив ночную съемку и новую функцию портретного света, где искусственный интеллект помогает изменить свет, падающий на лицо даже после того, как кадр сделан. Реализовали три режима стабилизации Locked, Active, Cinematic Pan и есть технология Google Super Res Zoom для цифрового увеличения без потери деталей.

Разрешение фронтальной камеры составило 8 Мп. В Google Pixel 5 установили аккумулятор емкостью 4080 мАч. Для смартфона с 6-дюймовым OLED-экраном и чипом Snapdragon 765G нормально. Но из-за модуля 5G заряд может уходить достаточно быстро. Скорее всего, батарейки со скрипом хватит на день полноценной работы.

По идее положительно сказаться на автономности Google Pixel 5 должна функция Extreme Battery Saver, которая определяет приоритет использования энергии только для определенных приложений, которые были занесены в белый список. По данным компании, с включенным режимом Extreme Battery Saver Pixel 5 может работать до 48 часов без подзарядки.

Нет топовых характеристик — нет премиального ценника. Есть ли шанс у новинки на успех? Для кого-то слабым местом станет именно чип Snapdragon 765G, который ассоциируется с чем-то дешевым на фоне топовых платформ 800 серии. И при цене в $699 Pixel 5 отнюдь не самый доступный аппарат с этим процессором. Тот же OnePlus Nord предлагают за 400 евро, а Realme X50 5G можно прикупить за 350 евро. Конкурентов хватает. Единственное за счет чего может «выехать» новинка — программное обеспечение и фотовозможности. И в этой связке, пожалуй, только камера может дать фору на фоне соперников.

Технические характеристики Google Pixel 5 Материалы корпуса алюминиевый сплав Размеры и вес 144,7х70,4х8 мм, 151 грамм Операционная система Android 11 Дисплей 6 дюймов, 2340х1080 точек (FullHD+), OLED, 90 Гц, HDR, соотношение 19.5:9, 88,76% плотность пикселей 432 ppi, Corning Gorilla Glass 6 Платформа Чипсет Snapdragon 765G, 8 ядер (1 ядро Kryo 475 Prime до 2,4 ГГц, 1 ядро Kryo 475 до 2,2 ГГц, 6 ядер Kryo 475 Silver до 1,8 ГГц), 64 бит, 7 нм Графический чип Adreno 620 Оперативная память 8 Гб, LPDDR4 Постоянная память 128 Гб, UFS 2.1, слот для карт памяти отсутствует Основная камера Основная: камера с двумя модулями - Ультраширокоугольный: 16 Мп, f/2.2, угол обзора 107 градусов - Основной: 12,2 Мп, 1.4μm, f/1.7, 1/2,55ʺ OIS, EIS, 4K UHD 30fps, FullHD 120fps, HD 240 fps Фронтальная камера 8 Мп, 1,12 мкм, f/2.2 Аккумулятор Li-ion 4080 мАч, быстрая зарядка 18 Вт, беспроводная и обратная зарядки Сеть 2G, 3G, 4G, 5G Беспроводные интерфейсы Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0, NFC Навигация GPS, AGPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou Биометрия сканер отпечатков пальцев (на задней панели) Разъемы порт USB Type-C 3.1 Дополнительно стереодинамики, aptX-HD Степень защиты IP68 Цвета Черный, зеленый Цена 629 евро, $699

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