Анонс Google Pixel 6a: компакт на базе Tensor

395

Камеру упростили на фоне Pixel 6

Вчера был дан старт конференции для разработчиков Google I/O 2022, где в центре внимания оказались новые программные продукты компании. Но, как и ожидалось, без аппаратных новинок не обошлось. Компания представила Google Pixel 6a, ставший упрощенной версией Pixel 6 и первым смартфоном, который дебютировал на Google I/O после 2019 года.

По сути это компактная версия Pixel 6, где упростили дисплей, уменьшили батарейку, не предложили беспроводную зарядку и изменили главный датчик в основной камере. А еще попутно чуть повысили ценник на фоне предшественника и избавили смартфон от 3,5 мм разъема для наушников.

Google Pixel 6a удостоился 6,1-дюймового OLED-экрана разрешением 2400х1080 точек, предложили классические 60 Гц и поверх установили стекло Gorilla Glass третьего поколения, тогда как старшая модель обладает 90-герцовой панелью, защищает которое стекло Gorilla Glass Victus.

Габариты корпуса составили 152,2х71,8х8,7 мм при весе 178 грамм и внутри скрывается фирменный чипсет Tensor, 6 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128 Гб постоянной UFS 3.1. Емкость аккумуляторной батареи составило 4410 мАч и есть быстрая 18-ваттная зарядка. На тыльной стороне Google Pixel 6a установили парочку датчиков, где ключевой на 12 Мп со светосилой f/1.7 и ширик на 12 Мп с диафрагмой f/2.2.

Обладает смартфон экранным сканером отпечатков пальцев, поддержкой NFC, Wi-Fi6 и Bluetooth 5.2, стереодинамиками, фронталкой на 8-мегапикселей и защитой от воды IP67. Работает Pixel 6a на стоковом Android 12, и компания обещает три крупных обновления зеленого робота, а также пять лет будут приходить патчи безопасности. Старт продаж в фирменном магазине запланирован на 21 июля и оценили аппарат в $449.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: xataka