Анонс Google Pixel Fold: кажется первая мельница комом

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Очень широкая рамка экрана, "новый" набор камер и масса почти 300 г.

Компания Google только что представила свой первый складной смартфон Pixel Fold. Все рендеры, которые мы видели в последнее время, были верны. Аппарат выглядит как Pixel 7 Pro, только в новом форм-факторе. К сожалению, также подтвердилось наличие очень широкой рамки внутреннего дисплея.

Вероятно, самым широким среди всех подобных аппаратов на рынке. Достаточно сказать, что внутренняя фронтальная камера расположена именно в рамке – она настолько широка.

Сердцем новинки ожидаемо стал SoC Tensor G2. Это означает, что Pixel 8 и 8 Pro, которые выйдут через несколько месяцев, окажутся существенно мощнее сложного флагмана. Впрочем, та же проблема есть и у смартфонов Samsung.

Внутренний экран получил диагональ 7,6 дюйма с разрешением 2208 х 1840 пикселей. Диагональ наружного равна 5,8 дюйма при разрешении 2092 х 1080 пикселей.

В обоих случаях речь идет о панели OLED 120 Гц. Внутренний экран прикрыт ультратонким стеклом. Пиковая яркость внешнего экрана достигает 1550 кд/м2, а у внутреннего это 1450 кд/м2.

Смартфон также оборудован 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флэш-памяти, расширить которую нельзя. Набор камер не такой, как у Pixel 7 Pro. Главным здесь служит некий 48-мегапиксельный датчик оптического формата 1/2 дюйма, что гораздо хуже, чем даже в новой модели 7a.

Как видим, Google начала активнее экспериментировать с разными датчиками, но вряд ли это пойдет на пользу фотосъемке. Также Pixel Fold получил сверхширокоугольную и телекамеру разрешением по 10,8 Мп. Последняя обеспечивает пятикратный оптический зум.

Разрешение внешней фронтальной камеры составляет 9,5 Мп, внутренней – 8 Мп. Google утверждает, что Pixel Fold получил самый лучший набор камер среди всех сложных смартфонов и это утверждение я бы поставил под огромное сомнение.

С другой стороны можно отметить USB-C 3.2, поддержку eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC и аккумулятор емкостью 4821 мАч с 30-ваттной зарядкой. Беспроводная зарядка тоже есть.

Габариты смартфона составляют 139,7 х 158,7 х 5,8 мм в разложенном состоянии. В сложенном последние два параметра равны 79,5 и 12,1 мм соответственно. Масса новинки равна 283 г.

Конечно, Google не была бы собой, если бы не наделила новинку разным программным особенностям.

К примеру, смартфон поддерживает уникальную функцию Live Translate для перевода между двумя языками в реальном времени. В этом случае в разложенном положении для одного пользователя текст отображается на внешнем экране, а для другого – на внутреннем.

Разумеется, поддерживает двухоконный режим работы с разными программами с возможностью перетаскивать файлы из одного в другое.

Pixel Fold доступен в черном и светло-коричневом цвете по цене 1800 долларов.

Зайти на рынок с такой ценой и при этом не лучшими характеристиками, на мой взгляд, не лучшая идея, но понять насколько новинка успешна можно будет только после первых отчетов о продажах, так что поживем увидим.

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Источник: google