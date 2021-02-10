Анонс Honor 90 и 90 Pro – смартфоны с уникальными экранами, которые берегут ваши глаза

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Уникальная технология экрана, за которой будущее

Компания Honor представила два смартфона: 90 и 90 Pro. Устройства отличаются дизайном, габаритами и процессорами.

Главная особенность обоих смартфонов – немерцающие OLED-экраны, от которых не болят глаза даже у самых чувствительных людей. Экран линейки Honor 90 работает на частоте ШИМ 3840 Гц и прошел сертификацию TUV Rheinland на отсутствие мерцания. Посмотрите, как мерцают iPhone 14 Pro и Galaxy S23 Ultra по сравнению с Honor 90:

По данным международного стандарта IEEE Std1789-2015, для человеческого глаза безопасно мерцание на частоте 3125 Гц и выше. В то же время, производители флагманов устанавливают экраны с частотой ШИМ 2160 Гц, 1920 Гц или 1440 Гц, но Honor решили позаботиться о зрении пользователей.

Также значительным изменением стал переход на 200 Мп камеру Samsung HP3 вместо 160 Мп у Honor 80. У старшей модели набор действительно флагманский: 12-Мп ширик с автофокусом и 32-Мп портретный модуль с 2,5-кратным оптическим зумом и OIS. Младшая вместе с мощным основным модулем получила обычный 12-Мп ширик и 2-Мп заглушку.

Honor 90

Pro-версия получила двойную фронталку с автофокусом в виде овального выреза. Однако для чего было прибавлять 2 Мп сенсор глубины и делать вырез овальным немного непонятно.

Также смартфоны значительно отличаются чипами: в случае базового Honor 90 мы имеем не самый удачный Snapdragon 7 Gen 1, а Honor 90 Pro получил более проворный Snapdragon 8+ Gen 1. Емкость аккумулятора равна: 5000 мАч, что на 200 мАч больше, чем у предшественников.

Honor 90 Pro

Скорость зарядки также немного отличается 66 Вт против 90 Вт у прошки. Почему смартфон за 350$ китайцы считают ну очень бюджетным, и поэтому линейный вибромотор и стереодинамики стали прерогативой только старшей модели подороже.

Снаружи их легко отличить по форме блока камер, младшая имеет округлые формы, а старшая по бокам немного подрезана и имеет форму вытянутой таблетки. Смартфоны доступны в четырех цветах и трех модификациях памяти для каждого:

Honor 90 (12+256 ГБ) - 350$

Honor 90 (16+256 ГБ) - 395$

Honor 90 (16+512 ГБ) - 425$

Honor 90 Pro (12+256 ГБ) - 465$

Honor 90 Pro (16+256 ГБ) - 510$

Honor 90 Pro (16+512 ГБ) - 550$

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Источник: gizmochina