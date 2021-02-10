Анонс Honor Magic 4 и Honor Magic 4 Pro: новые флагманы бывшей «дочки» Huawei

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Нам сложно это осознать и принять, но остальной мир живет своей жизнью. В Барселоне вчера стартовала выставка MWC 2022. В первый же день свою презентацию провела компания Honor, которой очень важно максимально дистанцироваться от Huawei и создать имидж сильного игрока на рынке. Особенно ярко это должно прослеживаться в линейке Magic, которая носит имидж экспериментальной.

Вчера компания показала Honor Magic 4 и Magic 4 Pro, которые стали демонстрацией «силы магии». Логично, что «прошка» вобрала в себя все лучшее, что есть на вооружении у компании. Так, Honor Magic 4 Pro получил защиту от воды IP68, тогда как у базовой версии только защиты от брызг IP54. А еще прокачали дисплей и мощность быстрой зарядки, а вот по основной камере не все так однозначно.

Оба смартфона получили чипсет Snapdragon 8 Gen 1, операционную систему Android 12 с оболочкой Magic UI 6, фронтальную камеру 12 Мп, 8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128/256/512 Гб постоянной. Honor Magic 4 и Magic 4 Pro предлагают LTPO OLED-дисплей диагональю 6,81 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость заявлена 1000 нит и предложили адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц. А вот разрешение разнится. В базовой версии оно 2664х1224 точки, а у старшей — 2848х1312 пикселей.

Honor Magic 4 оснастили аккумулятором на 4800 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой и обратной мощностью 5 Вт. В Honor Magic 4 Pro емкость батареи урезали до 4600 мАч, но предложили быструю зарядку на 100 Вт и беспроводную аналогичной мощностью. Даже удивительно, что несмотря на то, что в Китае ввели ограничения по мощности беспроводной зарядки в 50 Вт, Honor решила нарастить ее вдвое.

Основная камера Honor Magic 4 предлагает три датчика изображения 50 Мп (f/1.8) + 50 Мп (ультраширик, f/2.2) + 8 Мп (телеобъектив, f/3.4, 5-кратный оптический зум). Honor Magic 4 Pro получил аналогичный ключевой сенсор и ширик, но ассистируют ему ToF-камера и 64 Мп телевик с 3,5-кратным оптическим увеличением. Оба смартфона удостоились сканера отпечатков пальцев в дисплее, но в базовой версии он оптической, а в «прошке» предложили ультразвуковой.

Honor Magic 4 в Европе с 8/256 Гб памяти будет стоить 899 евро, а за Honor Magic 4 Pro в аналогичной модификации запросили 1099 евро.

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Источник: androidauthority