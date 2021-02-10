Анонс Huawei P50 и Huawei P50 Pro: фотофлагманы без 5G с Harmony OS и IP68

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У пары Huawei P50 и Huawei P50 Pro очень сложная и драматическая история появления: они выходят на фоне санкций и проблем с комплектующими. По идее, флагманская линейка не должна была увидеть свет, но компания сделала практически невозможное. Встречаем новинки.

Huawei P50 Pro стал воплощением всего лучшего, что есть в арсенале компании. За исключением 5G. Так случилось, что Huawei, которая среди лидеров по внедрению технологии сетей пятого поколения выпускает смартфоны без поддержки современного стандарта связи. А еще она переняла стратегию Samsung выпускать флагманы в двух вариантах исполнения аппаратной платформы. В качестве «сердца» новинки выступает Kirin 9000 или Snapdragon 888 без модемов 5G.

Huawei P50 Pro обладает OLED-дисплеем разрешением 2700х1228 точек диагональю 6,6 дюйма. Частота отклика сенсора составила 300 Гц, а обновления — 120 Гц. Смартфон получил 8/12 Гб оперативной памяти, 128/256/512 Гб постоянной памяти, аккумулятор емкостью 4360 мАч с быстрой проводной зарядкой на 66 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт.

В Huawei P50 Pro установлены четыре камеры, которые должны вновь показать силу компании в создании камерофонов. В качестве ключевого используется датчик на 50 Мп со светосилой f/1.8 и системой оптической стабилизации изображения. Вторая камера это широкоугольный 13 Мп модуль с диафрагмой f/2.2, а третий сенсор — мононхром на 40 Мп с апертурой f/1.6. Предложили еще зум-объектив на 64 Мп с OIS, который обеспечивает 3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой.

Разрешение фронтальной камеры составило 13 Мп, имеется дисплейный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS и защита от пыли и влаги по классу IP68.

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Центральной или базовой версией серии стал Huawei P50, который от «прошки» позаимствовал защиту IP68, однокристальную систему Snapdragon 888 4G и быструю зарядку мощностью 66 Вт по проводу. При этом диагональ дисплея уменьшилась до 6,5 дюймов, а частота обновления до 90 Гц. Разрешение матрицы аналогично той, которую предлагает «прошка».

Установка дисплея меньшей диагональю привела к тому, что корпус стал компактнее, а это в свою очередь обусловило уменьшение емкости батарейки до 4100 мАч. «Перелопатили» камеры на тыльной стороне, где с Pro-версией ее роднит только широкоугольный датчик 13-мегапикселей и всего модулей три. Главный сенсор на 50 Мп со светосилой f/1.8, но без оптического стаба. Зато впервые не Pro-версия получила телеобъектив на 12 Мп с 5-кратным зумом и оптическим стабом.

В числе упрощений — отсутствие поддержки беспроводной и реверсивной зарядки. Все прочие характеристики дублируют те, которые предлагает Huawei P50 Pro.

Продажи смартфонов стартуют в сентябре. Huawei P50 предложили в двух модификациях с 8/128 Гб и 8/256 Гб по цене $695 и $772. Huawei P50 Pro на базе Kirin 9000 доступен в трех версиях: 8/256 Гб — $1000, 8/512 Гб — $1160 и 12/512 Гб — $1235. Вариация с Snapdragon 888 предлагают в трех версиях: 8/128 Гб — $925, 8/256 Гб — $1000 и 8/512 Гб — $1160.

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