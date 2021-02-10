Анонс Huawei P50 Pocket: стильная раскладушка с чипом Snapdragon и HarmonyOS

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Смартфон вышел дорогим и без поддержки 5G

Многострадальная и опальная Huawei сегодня в Китае провела зимнюю конференцию, посвященную выпуску новых продуктов. В числе дебютантов — Huawei P50 Pocket, ставшая первой «раскладушкой» компании с гибким дисплеем.

На внутренней стороне смартфона установили 6,9-дюймовую OLED‑матрицу разрешением 2790х1188 точек с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика тача 300 Гц. Соотношение дисплея составило 21:9 и прикрыт он антибликовой нанооптической пленкой. Весит сам аппарат 190 грамм и в разложенном состоянии его толщина составляет 7,2 мм, а сложенном 15,2 мм.

Huawei P50 Pocket достался нового поколения шарнирный механизм, который имеет меньший радиус изгиба, позволяя обеим половинкам смартфона прилегать достаточно плотно друг к другу. Для изготовления петель использовался жидкий металл на основе циркония и сверхпрочной стали, который отличается улучшенными характеристиками по части износа и долговечности.

Основная камера Huawei P50 Pocket предлагает три датчика изображения 40 Мп (f/1.8) + 13 Мп (сверхширик, f/2.2) + 32 Мп (спектральная камера, f/1.8). Компания заявляет, что технология гиперспектрального изображения XD Fusion Pro позволяет получать более контрастные и детализированные снимки, а также создавать качественные фоточки в темное время суток. При желании селфи можно делать и на основную камеру, а на помощь придет дополнительный 1,04-дюймовый OLED-экран разрешением 340х340 пикселей на тыльной стороне.

Построен Huawei P50 Pocket на чипе Snapdragon 888 4G, а питает смартфон аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой. Имеется порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, слот для карт microSD до 256 Гб, фронталка на 10,7 Мп со светосилой f/2.2, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC. Руководит работой смартфона фирменная операционная система HarmonyOS 2.0.

Продажи Huawei P50 Pocket стартуют уже сегодня и за версию с 8/256 Гб запросили $1411, а за модификацию 12/512 Гб предстоит отдать $1725.

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Источник: huawei