Анонс iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max: поддержка 5G, зарядка MagSafe и мощный Apple A14 Bionic

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Представлены iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Сегодня наконец-то состоялась запоздавшая презентация Apple, на которой компания показали свои новые iPhone 12. Свой рассказ о новинках Тим Кук начал с того, что заявил о том, что все они работают в сетях 5G. Первыми компания представила базовую версию серии iPhone 12 и ее уменьшенный вариант — iPhone 12 mini. Обе новинки во многом схожи, начиная от материалов корпуса и заканчивая камерами.

iPhone 12 предлагает Super Retina XDR OLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма и в числе «улучшений» компания назвала уменьшение габаритов: он стал на 15% меньше по объему и на 11% — тоньше. Кстати, разрешение экрана чуть подросло, и максимальная яркость достигает 1200 нит. Еще одно новшество — специальное «керамическое» стекло, которое защищает экран и по прочности оно превосходит любые существующие на рынке закаленные стекла.

Аппаратная основа всех актуальных айфонов — 6-ядерный Apple A14 Bionic. И на сегодняшний день это самая мощная мобильная платформа в мире. Она построена с применением 5 нм техпроцесса и графическая мощь процессора увеличилась на 40%. Новинка на 15% быстрее A13 Bionic и Snapdragon 865+, а также на 30% энергоэффективнее.

Фронтальная камера разрешением 12 Мп и на тыльной стороне предложили сдвоенные датчики с аналогичным разрешением. Один из них основной с диафрагмой f/1.6, а второй — ультраширик со светосилой f/2.4. Подтянули камеру по части ночных снимков, а также предложили Smart HDR 3, чтобы фоточки выглядели реалистичнее.

iPhone 12 mini компактнее базовой версии и все благодаря 5,4-дюймовому OLED-экрану Super Retina XDR. По всем прочим характеристикам новинки идентичны. Разве что в плане автономности iPhone 12 превосходит «младшую» модель. Уже по традиции компания не оглашает емкость аккумуляторов, но все указывает на то, что батарейка у iPhone 12 побольше.

В новое семейство также вошли модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, выделяющиеся большими дисплеями, тройной тыльной камерой и присутствием LiDAR, который должен позволить создавать лучшего качество портретные снимки, а также использовать продвинутые возможности дополненной реальности.

Как и младшие модели серии, новинки получили Ceramic Shield покрытия для большей защиты экрана, но грани тут выполнены из нержавеющей стали, тогда как у младших моделей они алюминиевые. Чип здесь также Apple A14 Bioniс, но основная камера предлагает три модуля. В случае с iPhone 12 Pro речь идет о ширике, ультраширике и телеобъективе. iPhone 12 Pro Max тоже с тремя датчиками, но они еще лучше. Аппарат получил новый телеобъектив на 12 Мп с фокусным расстоянием 65 мм и поддержкой 5-кратного оптического зума. Широкоугольный датчик тоже обновился, предложив усовершенствованный оптический стаб и диафрагму f/1.6.

А еще новые айфоны получили MagSafe — систему магнитов для беспроводной зарядки. И при этом смартфон будет сам находить наиболее удобное положение на зарядке. Повод для негодования и обвинения Apple в жадности — отсутствие в комплекте со смартфонами блока питания. Но компания заявила, что все сделано во имя и во благо экологии.

iPhone 12 появится в продаже 23 октября, iPhone 12 mini можно будет приобрести с 13 ноября, а iPhone 12 Pro Max — 20 ноября.