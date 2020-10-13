Анонс iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max: поддержка 5G, зарядка MagSafe и мощный Apple A14 Bionic
Представлены iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max
Сегодня наконец-то состоялась запоздавшая презентация Apple, на которой компания показали свои новые iPhone 12. Свой рассказ о новинках Тим Кук начал с того, что заявил о том, что все они работают в сетях 5G. Первыми компания представила базовую версию серии iPhone 12 и ее уменьшенный вариант — iPhone 12 mini. Обе новинки во многом схожи, начиная от материалов корпуса и заканчивая камерами.
iPhone 12 предлагает Super Retina XDR OLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма и в числе «улучшений» компания назвала уменьшение габаритов: он стал на 15% меньше по объему и на 11% — тоньше. Кстати, разрешение экрана чуть подросло, и максимальная яркость достигает 1200 нит. Еще одно новшество — специальное «керамическое» стекло, которое защищает экран и по прочности оно превосходит любые существующие на рынке закаленные стекла.
Аппаратная основа всех актуальных айфонов — 6-ядерный Apple A14 Bionic. И на сегодняшний день это самая мощная мобильная платформа в мире. Она построена с применением 5 нм техпроцесса и графическая мощь процессора увеличилась на 40%. Новинка на 15% быстрее A13 Bionic и Snapdragon 865+, а также на 30% энергоэффективнее.
Фронтальная камера разрешением 12 Мп и на тыльной стороне предложили сдвоенные датчики с аналогичным разрешением. Один из них основной с диафрагмой f/1.6, а второй — ультраширик со светосилой f/2.4. Подтянули камеру по части ночных снимков, а также предложили Smart HDR 3, чтобы фоточки выглядели реалистичнее.
iPhone 12 mini компактнее базовой версии и все благодаря 5,4-дюймовому OLED-экрану Super Retina XDR. По всем прочим характеристикам новинки идентичны. Разве что в плане автономности iPhone 12 превосходит «младшую» модель. Уже по традиции компания не оглашает емкость аккумуляторов, но все указывает на то, что батарейка у iPhone 12 побольше.
В новое семейство также вошли модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, выделяющиеся большими дисплеями, тройной тыльной камерой и присутствием LiDAR, который должен позволить создавать лучшего качество портретные снимки, а также использовать продвинутые возможности дополненной реальности.
Как и младшие модели серии, новинки получили Ceramic Shield покрытия для большей защиты экрана, но грани тут выполнены из нержавеющей стали, тогда как у младших моделей они алюминиевые. Чип здесь также Apple A14 Bioniс, но основная камера предлагает три модуля. В случае с iPhone 12 Pro речь идет о ширике, ультраширике и телеобъективе. iPhone 12 Pro Max тоже с тремя датчиками, но они еще лучше. Аппарат получил новый телеобъектив на 12 Мп с фокусным расстоянием 65 мм и поддержкой 5-кратного оптического зума. Широкоугольный датчик тоже обновился, предложив усовершенствованный оптический стаб и диафрагму f/1.6.
А еще новые айфоны получили MagSafe — систему магнитов для беспроводной зарядки. И при этом смартфон будет сам находить наиболее удобное положение на зарядке. Повод для негодования и обвинения Apple в жадности — отсутствие в комплекте со смартфонами блока питания. Но компания заявила, что все сделано во имя и во благо экологии.
iPhone 12 появится в продаже 23 октября, iPhone 12 mini можно будет приобрести с 13 ноября, а iPhone 12 Pro Max — 20 ноября.
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iPhone 12 mini
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iPhone 12
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iPhone 12 Pro
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iPhone 12 Pro Max
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Материалы корпуса
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Ceramic Shield спереди, стекло сзади и алюминиевая рамка
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Ceramic Shield спереди, стекло сзади и алюминиевая рамка
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Ceramic Shield спереди
текстурированное матовое стекло сзади и
рамка из нержавеющей стали
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Ceramic Shield спереди
текстурированное матовое стекло сзади и
рамка из нержавеющей стали
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Дисплей
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5,4-дюймовый OLED, Super Retina XDR, 2340х1080 пикселей, 476ppi, HDR, макс.яркость 1200нит
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6,1-дюймовый OLED, Super Retina XDR, 2532х1170 пикселей, 460ppi, HDR, макс.яркость 1200нит
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6,1-дюймовый OLED, Super Retina XDR, 2532х1170 пикселей, 460ppi, HDR, макс.яркость 1200нит
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6,7-дюймовый OLED, Super Retina XDR 2778х1284 пикселей, 458 ppi, HDR, макс.яркость 1200нит
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Платформа
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Apple A14 Bionic, 5-нм техпроцесс
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Apple A14 Bionic, 5-нм техпроцесс
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Apple A14 Bionic, 5-нм техпроцесс
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Apple A14 Bionic, 5-нм техпроцесс
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Память
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64/128/256 Гб
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64/128/256 Гб
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128/256/512 Гб
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128/256/512 Гб
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Операционная система
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iOS 14
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iOS 14
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iOS 14
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iOS 14
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Акумулятор
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-до 15 часов воспроизведения видео
-до 10 часов воспроизведения потокового видео
-до 50 часов воспроизведения аудио (предположительно емкость АКБ 2227 мАч)
- беспроводная зарядка MagSafe до 15 Вт
- беспроводная зарядка Qi до 7,5 Вт
-быстрая проводная с адаптером на 20 Вт (50% за полчаса)
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-до 17 часов воспроизведения видео
-до 11 часов воспроизведения потокового видео
-до 65 часов воспроизведения аудио
(предположительно емкость АКБ 2815 мАч)
-беспроводная зарядка MagSafe до 15 Вт
- беспроводная зарядка Qi до 7,5 Вт
-быстрая проводная с адаптером на 20 Вт (50% за полчаса)
|
-до 17 часов воспроизведения видео
-до 11 часов воспроизведения потокового видео
-до 65 часов воспроизведения аудио
(предположительно емкость АКБ 2775 мАч)
-беспроводная зарядка MagSafe до 15 Вт
- беспроводная зарядка Qi до 7,5 Вт
-быстрая проводная с адаптером на 20 Вт (50% за полчаса)
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-до 20 часов воспроизведения видео
-до 12 часов воспроизведения потокового видео
-до 80 часов воспроизведения аудио
(предположительно емкость АКБ 3687 мАч)
-беспроводная зарядка MagSafe до 15 Вт
- беспроводная зарядка Qi до 7,5 Вт
-быстрая проводная с адаптером на 20 Вт (50% за полчаса)
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Основная камера
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Двойная камера:
- 12 Мп ширик, f/1.6, OIS
- 12 Мп ультраширик, f/2.4
2-кратный оптический зум, цифровой зум 5х
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Двойная камера:
- 12 Мп ширик, f/1.6, OIS
- 12 Мп ультраширик, f/2.4
2-кратный оптический зум, цифровой зум 5х
|
Тройная камера:
-12 Мп, сверхширик, f/2.4
-12 Мп ширик, f/1.6, OIS
-12 Мп, телеобъектив, f/2.0, OIS
LiDAR, 4-кратный оптический зум, цифровой 10х
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Тройная камера
12 Мп, сверхширик, f/2.4
-12 Мп ширик, f/1.6, OIS
-12 Мп, телеобъектив, f/2.0, OIS
LiDAR, 5-кратный оптический зум, цифровой 12х
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Фронтальная камера
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12 Мп, f/2.2, Face ID, датчики TrueDepth
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12 Мп, f/2.2, Face ID, датчики TrueDepth
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12 Мп, f/2.2, Face ID, датчики TrueDepth
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12 Мп, f/2.2, Face ID, датчики TrueDepth
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Защита
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IP68
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IP68
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IP68
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IP68
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Габариты, вес
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131,5х64,2х7,4 мм, 135г
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146,7х71,5х7,4 мм, 164г
|
146,7х71,5х7,4 мм, вес 189г
|
160,8х78,1х7,4 мм, вес 228г
|
Цвета
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черный, белый, синий, зеленый, красный
|
черный, белый, синий, зеленый, красный
|
серебро, графит, золото, синий
|
серебро, графит, золото, синий
|
Цена
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$699, $749, $849
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$799, $879, $979
|
$999, $1099, $1299
|
$1099, $1199, $1399
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