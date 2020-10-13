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Анонс iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max: поддержка 5G, зарядка MagSafe и мощный Apple A14 Bionic

13.10.2020 766 0

Представлены iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Сегодня наконец-то состоялась запоздавшая презентация Apple, на которой компания показали свои новые iPhone 12. Свой рассказ о новинках Тим Кук начал с того, что заявил о том, что все они работают в сетях 5G. Первыми компания представила базовую версию серии iPhone 12 и ее уменьшенный вариант — iPhone 12 mini. Обе новинки во многом схожи, начиная от материалов корпуса и заканчивая камерами.

 

Анонс iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max: поддержка 5G, зарядка MagSafe и мощный Apple A14 Bionic – фото 1

 

iPhone 12 предлагает Super Retina XDR OLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма и в числе «улучшений» компания назвала уменьшение габаритов: он стал на 15% меньше по объему и на 11% — тоньше. Кстати, разрешение экрана чуть подросло, и максимальная яркость достигает 1200 нит. Еще одно новшество — специальное «керамическое» стекло, которое защищает экран и по прочности оно превосходит любые существующие на рынке закаленные стекла.

 

Аппаратная основа всех актуальных айфонов — 6-ядерный Apple A14 Bionic. И на сегодняшний день это самая мощная мобильная платформа в мире. Она построена с применением 5 нм техпроцесса и графическая мощь процессора увеличилась на 40%. Новинка на 15% быстрее A13 Bionic и Snapdragon 865+, а также на 30% энергоэффективнее.

 

Анонс iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max: поддержка 5G, зарядка MagSafe и мощный Apple A14 Bionic – фото 2

 

Фронтальная камера разрешением 12 Мп и на тыльной стороне предложили сдвоенные датчики с аналогичным разрешением. Один из них основной с диафрагмой f/1.6, а второй — ультраширик со светосилой f/2.4. Подтянули камеру по части ночных снимков, а также предложили Smart HDR 3, чтобы фоточки выглядели реалистичнее.

 

iPhone 12 mini компактнее базовой версии и все благодаря 5,4-дюймовому OLED-экрану Super Retina XDR. По всем прочим характеристикам новинки идентичны. Разве что в плане автономности iPhone 12 превосходит «младшую» модель. Уже по традиции компания не оглашает емкость аккумуляторов, но все указывает на то, что батарейка у iPhone 12 побольше.

 

Анонс iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max: поддержка 5G, зарядка MagSafe и мощный Apple A14 Bionic – фото 3

 

В новое семейство также вошли модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, выделяющиеся большими дисплеями, тройной тыльной камерой и присутствием LiDAR, который должен позволить создавать лучшего качество портретные снимки, а также использовать продвинутые возможности дополненной реальности.

 

Анонс iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max: поддержка 5G, зарядка MagSafe и мощный Apple A14 Bionic – фото 4

 

Как и младшие модели серии, новинки получили Ceramic Shield покрытия для большей защиты экрана, но грани тут выполнены из нержавеющей стали, тогда как у младших моделей они алюминиевые. Чип здесь также Apple A14 Bioniс, но основная камера предлагает три модуля. В случае с iPhone 12 Pro речь идет о ширике, ультраширике и телеобъективе. iPhone 12 Pro Max тоже с тремя датчиками, но они еще лучше. Аппарат получил новый телеобъектив на 12 Мп с фокусным расстоянием 65 мм и поддержкой 5-кратного оптического зума. Широкоугольный датчик тоже обновился, предложив усовершенствованный оптический стаб и диафрагму f/1.6.

 

Анонс iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max: поддержка 5G, зарядка MagSafe и мощный Apple A14 Bionic – фото 5

 

А еще новые айфоны получили MagSafe — систему магнитов для беспроводной зарядки. И при этом смартфон будет сам находить наиболее удобное положение на зарядке. Повод для негодования и обвинения Apple в жадности — отсутствие в комплекте со смартфонами блока питания. Но компания заявила, что все сделано во имя и во благо экологии.

 

 

iPhone 12 появится в продаже 23 октября, iPhone 12 mini можно будет приобрести с 13 ноября, а iPhone 12 Pro Max — 20 ноября.

 

 

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

 

  

Материалы корпуса

Ceramic Shield спереди, стекло сзади и алюминиевая рамка

Ceramic Shield спереди, стекло сзади и алюминиевая рамка

Ceramic Shield спереди

текстурированное матовое стекло сзади и

рамка из нержавеющей стали

Ceramic Shield спереди

текстурированное матовое стекло сзади и

рамка из нержавеющей стали

 

  

Дисплей

5,4-дюймовый OLED, Super Retina XDR, 2340х1080 пикселей, 476ppi, HDR, макс.яркость 1200нит

6,1-дюймовый OLED, Super Retina XDR, 2532х1170 пикселей, 460ppi, HDR, макс.яркость 1200нит

6,1-дюймовый OLED, Super Retina XDR, 2532х1170 пикселей, 460ppi, HDR, макс.яркость 1200нит

6,7-дюймовый OLED, Super Retina XDR 2778х1284 пикселей, 458 ppi, HDR, макс.яркость 1200нит

 

Платформа

Apple A14 Bionic, 5-нм техпроцесс

Apple A14 Bionic, 5-нм техпроцесс

Apple A14 Bionic, 5-нм техпроцесс

Apple A14 Bionic, 5-нм техпроцесс

Память

64/128/256 Гб

64/128/256 Гб

128/256/512 Гб

128/256/512 Гб

Операционная система

iOS 14

iOS 14

iOS 14

iOS 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Акумулятор

-до 15 часов воспроизведения видео

-до 10 часов воспроизведения потокового видео

-до 50 часов воспроизведения аудио (предположительно емкость АКБ 2227 мАч)

- беспроводная зарядка MagSafe до 15 Вт

- беспроводная зарядка Qi до 7,5 Вт

-быстрая проводная с адаптером на 20 Вт (50% за полчаса)

-до 17 часов воспроизведения видео

-до 11 часов воспроизведения потокового видео

-до 65 часов воспроизведения аудио

(предположительно емкость АКБ 2815 мАч)

-беспроводная зарядка MagSafe до 15 Вт

- беспроводная зарядка Qi до 7,5 Вт

-быстрая проводная с адаптером на 20 Вт (50% за полчаса)

-до 17 часов воспроизведения видео

-до 11 часов воспроизведения потокового видео

-до 65 часов воспроизведения аудио

(предположительно емкость АКБ 2775 мАч)

-беспроводная зарядка MagSafe до 15 Вт

- беспроводная зарядка Qi до 7,5 Вт

-быстрая проводная с адаптером на 20 Вт (50% за полчаса)

-до 20 часов воспроизведения видео

-до 12 часов воспроизведения потокового видео

-до 80 часов воспроизведения аудио

(предположительно емкость АКБ 3687 мАч)

-беспроводная зарядка MagSafe до 15 Вт

- беспроводная зарядка Qi до 7,5 Вт

-быстрая проводная с адаптером на 20 Вт (50% за полчаса)

 

 

 

 

 

Основная камера

Двойная камера:

- 12 Мп ширик, f/1.6, OIS

- 12 Мп ультраширик, f/2.4

2-кратный оптический зум, цифровой зум 5х

Двойная камера:

- 12 Мп ширик, f/1.6, OIS

- 12 Мп ультраширик, f/2.4

2-кратный оптический зум, цифровой зум 5х

Тройная камера:

-12 Мп, сверхширик, f/2.4

-12 Мп ширик, f/1.6, OIS

-12 Мп, телеобъектив, f/2.0, OIS

LiDAR, 4-кратный оптический зум, цифровой 10х

Тройная камера

12 Мп, сверхширик, f/2.4

-12 Мп ширик, f/1.6, OIS

-12 Мп, телеобъектив, f/2.0, OIS

LiDAR, 5-кратный оптический зум, цифровой 12х

Фронтальная камера

12 Мп, f/2.2, Face ID, датчики TrueDepth

12 Мп, f/2.2, Face ID, датчики TrueDepth

12 Мп, f/2.2, Face ID, датчики TrueDepth

12 Мп, f/2.2, Face ID, датчики TrueDepth

Защита

IP68

IP68

IP68

IP68

Габариты, вес

131,5х64,2х7,4 мм, 135г

146,7х71,5х7,4 мм, 164г

146,7х71,5х7,4 мм, вес 189г

160,8х78,1х7,4 мм, вес 228г

 

Цвета

черный, белый, синий, зеленый, красный

черный, белый, синий, зеленый, красный

серебро, графит, золото, синий

серебро, графит, золото, синий

Цена

$699, $749, $849

$799, $879, $979

$999, $1099, $1299

$1099, $1199, $1399

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.10.2020

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Анонс iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max: поддержка 5G, зарядка MagSafe и мощный Apple A14 Bionic