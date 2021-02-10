Анонс iQOO Neo 8 Pro – первого смартфона на знаковом Dimensity 9200+

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iQOO Neo 8 и iQOO Neo 8 Pro лучшие игровые смартфоны за свои деньги

Компания vivo представила смартфоны iQOO Neo нового поколения Новая линейка состоит из двух устройств iQOO Neo 8 и iQOO Neo 8 Pro. Обе модели позиционируются в качестве недорогих игровых решений, а версия Pro стала первым смартфоном с новым чипом MediaTek Dimensity 9200+ на борту.

По предварительным тестам он стал королем производительности среди смартфонов на Android в настоящее время, в тесте в AnTuTu чип набрал 1363206 баллов.

Смартфоны имеют очень схожие характеристики, поэтому мы будем указывать лишь на определенные отличия, все остальное у них полностью одинаковое.

Первое и главное отличие кроется в процессорах. Старшая версия получила вышеупомянутый Dimensity 9200+, а младшая оснащена не менее удачным Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с несколько урезанными частотами основного ядра до 3.0 ГГц. На сегодняшний день и младшей версии более чем достаточно, чтобы играть в современные мобильные игры на максималках, но запас на будущее все же гораздо больше в версии “О”.

Новинки получили дисплей AMOLED с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1,5К, частотой развертки 144 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/кв.м. Сканер отпечатков пальцев – подэкранный.

Второе отличие в наборе камер. Старшая модель получила 50 Мп (Sony IMX866 1/1,56 дюйма с OIS) и 8 Мп (OmniVision OV08D1) сверхширокоугольный модуль. Младший получил 50 Мп, (Samsung GN5, 1/1,57", с OIS) и 2 Мп заглушка.

Вряд ли фотографии с основных сенсоров будут сильно отличаться, поэтому по этому параметру выбирать среди них точно не нужно. Камера здесь не флагманского уровня, а просто хорошего уровня.

Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, он поддерживает зарядку мощностью 120 Вт (на 75% аппарат заряжается за 15 минут). Также в конфигурации Wi-Fi 7(iQOO Neo 8 Pro), Bluetooth 5.3, NFC, ИК-излучатель. Программная платформа новинки – Android 13 с интерфейсом OriginOS 3.

Конфигурации памяти очень щедры даже младшей версии в базе досталось конфигурация 12/256 ГБ, а старшая вообще имеет один вариант на 16 ГБ оперативной памяти.

Ниже приведу все варианты с ценами:

iQOO Neo 8

12/256 ГБ – $330;

12/512 ГБ – $370;

16/512 ГБ – $410.

iQOO Neo 8 Pro

16/256 ГБ - $435

16/512 ГБ - $475

На прилавки серия iQOO Neo 8 поступит 31 мая в трех цветовых решениях: бирюзовом и черном из матового стекла и красном из эко-кожи. Сегодня это одни из самых дешевых игровых смартфонов на рынке, достойную конкуренцию им может составить разве что OnePlus Ace 2V с Dimensity 9000. Информации о глобальном релизе к сожалению пока нет.

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Источник: weibo





