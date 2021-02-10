Анонс Lenovo Legion 2 Pro: кто тут лучший среди геймерских мобильников

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Lenovo Legion 2 Pro бросает вызов Asus Rog Phone 5

Сегодня Lenovo представила второе поколение своего игрового смартфона — Legion 2 Pro. Чтобы новинка гарантировано помогала нагибать врагов и соперников в играх здесь предложили мощное железо, продвинутую систему охлаждения, зачетный дисплей, емкую батарейку, с избытком оперативной памяти и хороший звук. Смартфон будут продавать не только в Китае, но и в Европе.

Lenovo Legion 2 Pro построен на базе платформы Snapdragon 888, а чтобы он оставался хладнокровным во время длительных игровых сессий он получил систему охлаждения, включающую в себя парочку турбин с независимыми воздуховодами. Именно такая навороченная система охлаждения и диктует тот необычный дизайн, который получил смартфон. А чтобы вы понимали, что новинке нет равных по мощности, вот ее результат в AnTuTu — 855 004 «попугая».

На тыльной стороне есть специальный выступ, где и расположились кулеры. Заявленный рабочий ресурс — 50 тысяч часов, а максимальный уровень шума — не более 24,8 дБ. Тут же расположились и три датчика основной камеры Lenovo Legion 2 Pro со светодиодной вспышкой: 64 Мп + 16 Мп (ширик) + 2 Мп (макросъемка).

К числу преимуществ новинки стоит причислить 144-герцовый AMOLED-дисплей диагональю 6,92 дюйма. Его разрешение составило FullHD+, есть поддержка HDR10+, DC Dimming, частота отклика тача равна 720 Гц и уровень пиковой яркости 1300нит. Дисплей не обладает никакими вырезами под фронталку, ведь здесь провернули тот же прием, что и с предшественником — камера выдвижная на право грани и ее разрешение составило 44 Мп.

Емкость аккумулятора Lenovo Legion 2 Pro равна 5500 мАч и есть поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт (по 45 Вт на каждый из двух разъемов USB Type-C). На зарядку будет уходить полчаса. Чтобы игровой процесс был максимально комфортным и быстрым предложили сразу шесть органов управления: четыре ультразвуковые клавиши на боковой грани и две сенсорные на тыльной панели. Добавьте сюда парочку линейных вибромоторов для отличной тактильной отдачи. Весит новинка внушительные 262 грамма, и ее толщина составила 10,32 мм. Стереодинамики на месте, оперативная память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1.

Lenovo Legion 2 Pro предлагается в пяти модификациях, где младшая с 8/128 Гб оценена в $565. Вариант с 12/128 Гб обойдется в $626, за версии с 12/256 Гб и 16/256 Гб запросили $672 и $809. Для максималистов есть вариация с 16/512 Гб и за нее придется отдать $916.

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Источник: mydrivers