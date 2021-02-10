Анонс Lenovo Legion Y700 (2023): компактный игровой планшет со Snapdragon 8+ Gen 1 за $335

112

Недорогое мощное устройство для игр

Lenovo представила Android-планшет Legion Y700(2023). Интересно, что компания часто не меняет основное название своих устройств и просто дописывает год, иногда вызывающий путаницу при покупке.

Как сообщалось ранее, модель предлагает обновленные характеристики, но общая концепция и внешность остались от предшественника. Процессор значительно улучшили и вместо Snapdragon 870 установили Snapdragon 8+ Gen 1. Устройство оснащается экраном IPS на 8,8 дюйма с разрешением 2,5K и частотой развертки 144 Гц. Пиковая яркость – 500 нит.

Фронтальная камера на 8 Мп, сзади основная на 13 и затычка на 2 Мп для красоты. Внутри стоит аккумулятор емкостью 6550 мАч и, к сожалению, именно этот показатель по сравнению с предшественником не увеличили, как и скорость зарядки 45 Вт. Все же это игровое решение и вместо уменьшения веса могли улучшить автономность.

Как я писал выше, вес планшета был уменьшен по сравнению с прошлым поколением: 350 г вместо 375 г. Также новинка получила более тонкий металлический корпус: 7,6 мм вместо 7,9 мм.

Одной из конструктивных особенностей стало наличие сразу двух USB Type-C с поддержкой OTG. Также поддерживаются карты microSD. В наличии стереозвук и два линейных вибромотора. Операционная система - Android 13 с фирменной оболочкой ZUI 15.

Стоимость Legion Y700 (2023) начинается с $334 за версию 12/256 ГБ. Первый Legion Y700 продавали по цене от $375 за модель 8/128 ГБ. То есть цены стали гораздо более привлекательными и вообще за свою цену устройство оснащено очень неплохо. Если вам нужен компактный планшет, даже не для игр, следует рассмотреть такой вариант.



Читать также: PlayStation Project Q: первые живые фото и видео новой портативной консоли

Источник: weibo