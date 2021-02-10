Анонс Meizu 20 состоится через 2-3 недели, вот куда перешел работать Арестович

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Meizu умеет интриговать, снова всех обвели круг пальца

Многосерийная лента Meizu 20 в главной роли продолжается. Но оказалось, что на следующей неделе будет не последняя серия. В понедельник компания объявила, что соберет целый стадион в Шанхае для грандиозного события . Конечно все авторы, и мы не исключение, решили, что такое грандиозное событие посвящено возвращению бренда в большую гонку, однако сегодня компания рассказала, что все не так поняли ее намерения. 14 марта состоится празднование 20-летия бренда, во время которого компания только раздаст приглашение на презентацию смартфонов, а сама презентация состоится 30 марта.

Формально свое обещание релиза в первом квартале они не нарушили, но миллионы неравнодушных немного огорчились таким поворотом событий. Собралась уже куча информации о новинках и мы структурируем и напишем о них в отдельной статье. А пока включаем режим ждуна и рисуем новый красный кружочек в календаре на 30 марта.

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Источник: weibo.com