Анонс Microsoft Surface Duo 2: второй подход в создании смартфона-книжки

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Microsoft Surface Duo 2 получил мощное железо, два 90-Гц экрана и приличную камеру

Microsoft представила второе поколение Surface Duo, где компания идет прежним курсом, предлагая складной форм-фактор устройства. Преемник прошлогоднего Surface Duo предложил ряд серьезных обновлений, он работает быстрее, оснащен улучшенной камерой и поддерживает бесконтактные платежи. Цена начинается с $1499,99 и его продажи стартуют 20 октября.

В отличие от своего предшественника, Surface Duo 2 работает под управлением Android 11, поддерживает 5G и оснащен модулем NFC. Он может похвастаться чипом Snapdragon 888, 8 Гб оперативной памяти, 12 Мп фронтальной камерой и аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч.

В Microsoft Surface Duo 2 предлагают два OLED-дисплея диагональю 5,8 дюйма разрешением 1892х1344 пикселя с частотой обновления 90 Гц. Экраны прикрыты стеклом Gorilla Glass Victus и есть поддержка стилуса. Постоянной памяти предложили 128/256/512 Гб и на тыльной стороне установили тройную камеру 12 Мп + 16 Мп (сверхширик) + 12 Мп (телеобъектив). Есть ночной и портретный режимы, поддержка HDR, камера способна писать 4К ролики со скоростью 60 кадров в секунду и замедленное видео.

Работает Surface Duo 2 под управлением операционной системы Android 11. Смартфон адаптирован под 150 различных игр, включая такие как Asphalt Legends 9, Dungeon Hunter 5 и Modern Combat 5, где один экран отводится под демонстрацию игры, а второй — под элементы управления. При желании на один их экранов можно выводить картинку видеоконференции, а на втором работать с каким-то приложением.

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Источник: cnet