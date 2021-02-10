Анонс Moto G Stylus 5G 2023 - Galaxy S23 Ultra для экономных

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Один из последних смартфонов со стилусом

Компания Motorola анонсировала в США смартфон под длинным и красивым названием Motorola Moto G Stylus 5G (2023).

Прежде всего, Moto G Stylus 5G (2023) интересен нам тем, что это первый в мире смартфон, в котором используется чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Что этот чип представляет собой? Весьма неплохая конфигурация изготовлена по 4-нм техпроцессу, содержащему четыре продуктивных ядра A78 с частотой 2,2 ГГц и четыре энергоэффективных ядра A55.

Также, как можно понять из названия, смартфон получил прячущийся в корпус стилус. Использовать его можно для создания заметок, редактирования фотографий, рисования, работы с текстом и банального управления интерфейсом. Конечно, чисто технологично, этот стилус достаточно скромный.

Другие характеристики достаточно типичные и большого внимания не привлекают. Смартфон оборудован дисплеем диагональю 6,6" на базе панели Full HD+ IPS 120 Гц. Аккумулятор типичный, на 5000 мАч с достаточно слабой сегодня мощностью зарядки 20 Вт.

Набор камер тоже достаточно типичен, но неплохой. 50 Мп основной модуль, вероятно, Sony IMX766+8 МП ширик. Фронтальная камера на 16 Мп.

Есть стереодинамики, разъем для наушников, слот для карты памяти, модуль NFC и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.

Стоить Moto G Stylus 5G (2023) на старте продаж будет $399 за единственную не операторскую версию 6+256 ГБ. И будет доступен в двух цветах: черном и бронзовом.

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Источник: motorola