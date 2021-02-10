Анонс OnePlus 11 5G Премиум без завышенных цен

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OnePlus 11 5G﻿ Убийца флагманов возвращается

OnePlus презентовала флагманский смартфон OnePlus 11 5G, судя по слогану на тизере – это топовый смартфон компании на этот год. Выйдет ли смартфон OnePlus 11 Concept, который обещали показать на MWC 2023 в продажу, пока не известно. Но кто знает.

Технические характеристики OnePlus 11 5G:

Габариты: 163,1×74,1×8,5 мм, 205 г

Дисплей: 6,7", 3216×1440, AMOLED, 1-120 Гц LTPO 3.0 ﻿,

﻿, Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Память: 8/16 ГБ оперативной LPDDR5X с технологией RAM Vita, 128/256 ГБ постоянной UFS 4.0

Камера: 50 Мп, f/1,8 (основная) Sony IMX890 с OIS, 1/1.56", f/1.8, 1 мкм. 48 Мп Sony IMX581 (широкоугольная). 32 Мп Sony IMX709 (зум 2х); 16 Мп, f/2,4 (фронтальная)

(широкоугольная). 32 Мп (зум 2х); 16 Мп, f/2,4 (фронтальная) Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, 0-100% за 25 минут

ОС: Android 13, OxygenOS 13

Связь: USB-C 2.0, Wi-Fi 7 с технологией Dual Wi-Fi accelaration, Bluetooth 5.3, GPS, LTE, 5G, NFC

Главное визуальное отличие от предшественника – новый круглый модуль камеры из нержавеющей стали. Он содержит три датчика изображения и двойную LED-вспышку. По центру нанесен логотип шведского производителя фотооборудования Hasselblad. В сотрудничестве с этой компанией была разработана камера устройства.

Смартфон в зеленом цвете получил глянцевую поверхность, притягивающую пятна. При производстве модели черного цвета использовалась эксклюзивная технология, в результате задняя крышка имеет шелковое покрытие, мерцающее при попадании на него света под определенным углом. На нем незаметны отпечатки пальцев.

Каркас OnePlus 11 изготовлен из металла. На правой стороне – фирменный слайдер для переключения звука: бесшумный, вибрация со звуком. На наш взгляд, это очень удобно. Под ним расположена клавиша питания. На противоположной стороне – кнопки регулировки громкости.

Цена и когда ждать

Предзаказ OnePlus 11 5G начнется 7 февраля, а в открытую продажу поступит 14 февраля. Новинка будет доступна в двух модификациях:

OnePlus 11 5G 8/128 ГБ - $690(699 в США)

OnePlus 11 5G 16/256 ГБ - $750(799 в США)

Кстати, сегодня также прошла глобальная презентация Наушников и Планшета от OnePlus.

Источник: oneplus