Анонс OnePlus 8T: доработанный OnePlus 8

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OnePlus 8T — просто хороший современный флагман, но не более

Уже исторически так сложилось, что осенью OnePlus представляет свой флагман. Традиция имеет продолжение и сегодня состоялась премьера OnePlus 8T. Новинка дебютировала в одиночку без Pro-версии, и компания лишь немного улучшила характеристики своего номерного флагмана. Фактически выходом OnePlus8T она обнулила OnePlus 8, но оставила в статусе главного флагмана OnePlus 8 Pro.

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Новинка получила 6,55-дюймовый Fluid AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ (2400х1080 точек), но частоту обновления «выкрутили» до 120 Гц. В экран встроен сканер отпечатков пальцев и имеется отверстие под фронталку на 16-мегапикселей.

Еще одно новшество — аккумулятор емкостью 4500 мАч (по факту две батарейки на 2250 мАч каждая). Заряжать смартфон по беспроводу не получится, но зато скорость проводной быстрой зарядки Warp Charge довели до 65 Вт. Обещано, что после 800 циклов зарядки батарейка сохранит емкость на 80 % и на полную зарядку требуется всего 40 минут.

Основная камера теперь четверная, но набор датчиков не воодушевляет: 48 Мп (Sony IMX586, f/1.75, OIS) + 16 Мп (широкоугольный, угол обзора 123 градуса, f/2.2) + 5 Мп (модуль для макросъемки) + 2 Мп (монохромный). Компания заявляет, что подтянула качество съемки видео в ночное время внедрив режим Video NightScape, а также предложила продвинутый стабилизатор.

Базируется OnePlus 8T на чипе Snapdragon 865 и имеется улучшенная испарительная камера для отвода тепла. Обновилась программная платформа и теперь это оболочка OxygenOS 11 на базе Android 11. Габариты новинки составили 160,7х74,1х8,4 мм при весе 188 грамм.

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Среди прочих характеристик смартфона отметим наличие стереодинамиков с Dolby Atmos, поддержку NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и улучшенный Haptic Vibration 2.0. В Европе OnePlus 8T появится в продаже 20 октября и версию с 8/128 Гб памяти оценили в 599 евро, а за модификацию 12/256 Гб придется отдать 699 евро. Цветовых решений два: зеленый и серебристый.

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Источник: oneplus