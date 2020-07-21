Анонс OnePlus Buds: полностью беспроводные наушники с долгим временем работы

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Сегодня одновременно с анонсом среднебюджетного OnePlus Nord состоялась премьера наушников OnePlus Buds. Для тех, кто по каким-то причинам не следил за всеми утечками и слухами, их выход стал сюрпризом. Это первая по-настоящему беспроводная гарнитура компании, которая в Индии будет доступна по цене $79, а на европейском рынке ее будут предлагать за 89 евро.

В числе достоинств нового продукта производитель акцентирует внимание на эргономике и автономности. На внешней стороне гарнитуры находится специальная сенсорная панель, которую можно настроить на выполнение каких-то задач, используя одиночный или двойной тап.

Производитель декларирует 7 часов работы OnePlus Buds на одном зарядке и до 30 часов автономности при использовании зарядного комплектного кейса (батарейка на 420 мАч). Фишка футляра в том, что он поддерживает проприетарную быструю зарядку Warp Charge.

Наушники доступны только в одном размере и в комплект силиконовые амбушюры не входят. Зато есть защита от пота и брызг IPX4. Внутри стоят 13,4-миллиметровые драйверы, есть поддержка Dolby Atmos и настройка через Dirac Audio Tuner. Три встроенных микрофона должны обеспечить подавление внешних шумов.

Источник: phonearena