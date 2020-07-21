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Анонс OnePlus Buds: полностью беспроводные наушники с долгим временем работы

21.07.2020 622 2

Сегодня одновременно с анонсом среднебюджетного OnePlus Nord состоялась премьера наушников OnePlus Buds. Для тех, кто по каким-то причинам не следил за всеми утечками и слухами, их выход стал сюрпризом. Это первая по-настоящему беспроводная гарнитура компании, которая в Индии будет доступна по цене $79, а на европейском рынке ее будут предлагать за 89 евро.

 

Анонс OnePlus Buds: полностью беспроводные наушники с долгим временем работы – фото 1

 

В числе достоинств нового продукта производитель акцентирует внимание на эргономике и автономности. На внешней стороне гарнитуры находится специальная сенсорная панель, которую можно настроить на выполнение каких-то задач, используя одиночный или двойной тап.

 

Анонс OnePlus Buds: полностью беспроводные наушники с долгим временем работы – фото 2

 

Производитель декларирует 7 часов работы OnePlus Buds на одном зарядке и до 30 часов автономности при использовании зарядного комплектного кейса (батарейка на 420 мАч). Фишка футляра в том, что он поддерживает проприетарную быструю зарядку Warp Charge.

 

Анонс OnePlus Buds: полностью беспроводные наушники с долгим временем работы – фото 3

 

Наушники доступны только в одном размере и в комплект силиконовые амбушюры не входят. Зато есть защита от пота и брызг IPX4. Внутри стоят 13,4-миллиметровые драйверы, есть поддержка Dolby Atmos и настройка через Dirac Audio Tuner. Три встроенных микрофона должны обеспечить подавление внешних шумов.

 

Анонс OnePlus Buds: полностью беспроводные наушники с долгим временем работы – фото 4

 

Источник: phonearena

OnePlus Buds OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
олег гладенький 0
разве на них амбушюры можно одевать
21.07.2020 21:56
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Артем 0
Лол, зачем.....
21.07.2020 22:05
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Анонс OnePlus Buds: полностью беспроводные наушники с долгим временем работы