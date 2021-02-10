Анонс OnePlus Nord 2: король среднего сегмента?

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С имиджем производителя «убийц флагманов» компания OnePlus прочно распрощалась и сегодня уже нельзя купить ее топовый смартфон с нажористыми характеристиками вдвое дешевле конкурентов. Многие еще по инерции присматриваются к ее флагманам, но увидев порядок цен и отсутствие безусловных преимуществ, отказываются от их покупки. Вот специально для тех, кто все еще питает симпатию к бренду, но при ограниченном бюджете на покупку, компания выпустила линейку среднебюджетных смартфонов Nord.

В этом году бодаться с конкурентами будет OnePlus Nord 2, чья премьера состоялась сегодня. Эта модель становится знаковой для компании, ведь впервые она отказывается от чипа Qualcomm в пользу решения от MediaTek и выходит тогда, когда компания де-факто ушла под юрисдикцию Oppo.

Чтобы пользователи не сильно сожалели об установке тайваньской SoC, пошли на трюк что OnePlus Nord 2 получает специально заточенный под ее аппарат чип Dimensity 1200-AI. Он должен отличаться «умом и сообразительностью» на фоне обычной версии Dimensity 1200, только вот будет ли толк в реальности от этого маркетингового приема, нужно будет выяснять. Для многих важен правильный баланс цены и производительности, а не все эти увещевания о продвинутом искусственном интеллекте, «пощупать» который сложно.

Поэтому сразу начнем с оглашения ценников. OnePlus Nord 2 с 8/128 Гб памяти оценен в 399 евро, а за модификацию с 12/256 Гб памяти просят на 100 евро больше.

Создан OnePlus Nord 2 из одной «ткани» с OnePlus 9. «Покрой» схожий и тыльная крышка для тех кому не чужд «шик» — она из стекла и есть версия с эко-кожей (зеленый цвет и эксклюзив для Индия). Но рама выполнена из пластика в целях удешевления. В отличие от предшественника фронтальная камера одиночная и вырез под нее стал приятнее глазу.

Все, что ждут от смартфона среднего класса в наличии: яркий экран с повышенной герцовкой, хорошее время автономной работы, дсотофная производительность, понятное и стабильное программное обеспечение. OnePlus Nord 2 предлагает Fluid AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, в который встроили сканер отпечатков пальцев.

Первый признак того, что перед нами урезанный вариант флагмана — чип Dimensity 1200-AI. Но в качестве бонуса 8/12 Гб оперативной памяти и стереодинамики. Постоянной памяти предложили 128/256 Гб и разрешение фронтальной камеры составило 32-мегапикселя.

Емкость аккумулятора OnePlus Nord 2 равна 4500 мАч и завезли быструю зарядку Warp Charge на 65 Вт. Зарядный адаптер идет в комплекте. В наши времена на этом уже надо акцентировать внимание и причислять к достоинствам смартфона.

«Из коробки» OnePlus Nord 2 работает под управлением оболочки OxygenOS 11.3, которая примечательна тем, что является первым ПО, которое отражает наметившееся сближение Oppo и OnePlus. Компания обещает два крупных обновления Android и три года будут прилетать патчи безопасности.

На задней панели OnePlus Nord 2 установили камеру с тремя датчиками. Главная гордость — 50 Мп датчик Sony IMX766 с оптическим стабом. В качестве дополнительных модулей предложили ширик на 8 Мп и 2 Мп монохромный сенсор.

От экрана до камер, процессора и программного обеспечения Nord 2 выглядит как флагманский телефон, лишенный каких-либо ненужных функций. Здесь нет камер с шильдиком Hasselblad, только набор датчиков с разумными характеристиками. Флагманский чипсета Qualcomm не дали, но вместо него предложили процессор, который без проблем справляется с повседневными обязанностями современного смартфона. Нет беспроводной зарядки, но быстрая проводная зарядка более чем компенсирует это.