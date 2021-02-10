Анонс OnePlus Pad – первый планшет OnePlus
07.02.2023 86 0
OnePlus Pad – планшет для контента
OnePlus представила свой первый в истории планшет OnePlus Pad, который позиционируется как отличное решение для аудиовизуального контента. В его арсенале 11,61" дисплей с соотношением сторон 7:5, разрешением 2800 х 2000 пикселей и частотой обновления 144 Гц, четыре динамика с Dolby Atmos и быстрый чипсет MediaTek Dimensity 9000, улучшенный не менее быстрой памятью LPD.
В компании не забыли и о столь необходимых современном планшете аксессуарах - стилусе OnePlus Stylo и магнитном чехол-клавиатуре.
- Экран: 11,61", с соотношением 7:5, 2800 x 2000 пикселей, 296ppi, IPS 144 Гц, 500нит, 2048 уровней яркости, стекло 2,5D
- CPU: 8 ядер MediaTek Dimensity 9000
- Память: оперативная 12 ГБ LPDDR5 и накопитель 256 ГБ UFS 3.1
- Камеры: основная 13Мп, фронтальная 8Мп
- Батарея: 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт, 1-87% за 60 минут
- Звук: Четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos,
- Габариты: толщина 6,54 мм и вес 552 г
OnePlus Pad будет доступен для заказа в апреле. Никакой информации по цене пока нет.
Источник: oneplus
Дата публикации: 07.02.2023
Последние ролики на YouTube
Комментарии