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Анонс OnePlus Pad – первый планшет OnePlus

07.02.2023 86 0

OnePlus Pad – планшет для контента

OnePlus представила свой первый в истории планшет OnePlus Pad, который позиционируется как отличное решение для аудиовизуального контента. В его арсенале 11,61" дисплей с соотношением сторон 7:5, разрешением 2800 х 2000 пикселей и частотой обновления 144 Гц, четыре динамика с Dolby Atmos и быстрый чипсет MediaTek Dimensity 9000, улучшенный не менее быстрой памятью LPD.

 

OnePlus-tablet

 

В компании не забыли и о столь необходимых современном планшете аксессуарах - стилусе OnePlus Stylo и магнитном чехол-клавиатуре.

 

OnePlus-tablet

 

  • Экран: 11,61", с соотношением 7:5, 2800 x 2000 пикселей, 296ppi, IPS 144 Гц, 500нит, 2048 уровней яркости, стекло 2,5D
  • CPU: 8 ядер MediaTek Dimensity 9000
  • Память: оперативная 12 ГБ LPDDR5 и накопитель 256 ГБ UFS 3.1
  • Камеры: основная 13Мп, фронтальная 8Мп
  • Батарея: 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт, 1-87% за 60 минут
  • Звук: Четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos,
  • Габариты: толщина 6,54 мм и вес 552 г

 

OnePlus-tablet

 

OnePlus Pad будет доступен для заказа в апреле. Никакой информации по цене пока нет.

 

Источник: oneplus

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 07.02.2023

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Анонс OnePlus Pad – первый планшет OnePlus