Анонс Oppo Find N: гибкий, инновационный и относительно недорогой

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Oppo Find N актуален для рынка Китая

В Китае компания Oppo проводит конференцию, где представляет свои последние новации и разработки. Сегодня во второй день мероприятия она представила свой первый складной смартфон Oppo Find N. Это конкурент Galaxy Z Fold 3, на создание которого у компании ушло четыре года и это уже шестая итерация складных устройств компании, которая наконец-то нашла свое коммерческое воплощение.

На внешней стороне Oppo Find N установили 5,9-дюймовый 60-герцовый дисплей разрешением FullHD+ (1972х988 точек), защищает который закаленное стекло Gorilla Glass Victus. Развернув устройство, перед глазами пользователя разворачивается гибкий экран диагональю 7,1 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Это OLED-панель E5 от Samsung с соотношением сторон 8,4:9, пиковой яркостью 1000нит, технологией LTPO и разрешением 1920х1792 пикселя. Поверх экрана расположилось ультратонкое стекло (UTG) толщиной всего 0,03 мм и компания декларирует, что дисплей с легкостью выдержит 200 тысяч циклов складывания/раскладывания.

OPPO Find N использует первый в мире псевдовертикальный шарнир Seiko, который состоит из 136 деталей, а точность обработки одной детали достигает 0,01 мм. В сложенном состоянии устройство образует идеальную каплевидную форму на сгибе, которая легко складывается и позволяет избежать образования складки на экране.

Гибкий дисплей Oppo Find N поддерживает так называемый режим Flexform, позволяющий складывать устройство под углом от 50 до 120 градусов. Oppo заявляет, что режим Flexform поддерживает такие функции, как просмотр видео, приложение камеры, создание заметок и многое другое. Все это перекликается с режимом Flex от Samsung, который настраивает пользовательский интерфейс приложения в зависимости от того, как сложен главный экран.

Вес Oppo Find N составил 275 грамм и внутри корпуса скрывается чипсет Snapdragon 888, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 256/512 Гб постоянной UFS 3.1, а также аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой на 33 Вт (70 минут до 100%). Есть поддержка беспроводной зарядки мощностью 15 Вт и обратной на 10 Вт.

Смартфон получил две фронтальной камеры разрешением 32 Мп (Sony IMX615) каждая, где одна врезана в область с гибким дисплеем, а вторая встроена во внешний экран. На задней панели установили сет из трех датчиков 50 Мп (Sony IMX766, OIS) + 16 Мп (сверхширик, Sony IMX481, f/2.2) + 13 Мп (телеобъектив, 2-кратный оптический зум, Samsung S5K3M5, f/2.4). Oppo Find N обладает стереодинамиками, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, поддержкой Wi-Fi 6+, NFC и операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS, оптимизированной для работы со складными устройствами.

Прием предзаказов стартовал с сегодняшнего дня, а в продажу он поступит 23 декабря. На выбор две модификации с 8/256 Гб и 12/512 Гб памяти по цене $1209 и $1414 соответственно. Продавать его планируют пока только в Китае. Компания думает над его появлением на рынке Европы, но окончательное решение еще не принято.

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Источник: mydrivers