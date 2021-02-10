Анонс Oppo Find X3 и Oppo Find X3 Pro: мощные камерофоны с отличным дисплеем

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Сегодня в Китае Oppo провела масштабную презентацию, представив линейку Find X3. Главной моделью семейства стал Oppo Find X3 Pro — мощный и элегантный смартфон с необычным дизайном и рядом уникальных черт. Этот аппарат важен для компании, которая сумела обойти Huawei на рынке Китая и ей теперь важно дальше наращивать свою долю на внутреннем рынке особенно что касается премиального уровня.

Oppo Find X3 Pro обладает 6,7-дюймовым дисплеем разрешением 3216х1440 пикселей с плотностью 525ppi. Это 10-битная адаптивная панель Super AMOLED E4 яркостью 1300 нит с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика тача — 240 Гц. Дополнительно реализована технология O-Sync «разгона» сенсора. Она повышает скорость синхронизации экрана и процессора, предлагает более быстрый и чувствительный отклик на прикосновение. Обещают до одного миллиарда цветов и оттенков и 100-процентный охват DCI-P3. ﻿

Построен смартфон на базе Snapdragon 888, обладает 8/12/16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 256/512 Гб постоянной UFS 3.1. Питает его аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой на 65 Вт и беспроводной мощностью 30 Вт (от 0 до 100№ всего за 80 минут).

Самым необычным элементом в дизайне Oppo Find X3 Pro является выступ тыльной камеры, который плавно выступает над задней панелью благодаря бесшовному исполнению. В процессе создания «спинки» она проходит через 2000 контрольных точек для точной настройки выступа под камеру. Создается она из цельного куска стекла посредством горячей ковки и применяется специальная технология покрытия для создания эффекта зеркало.

Необычное железо получила и сама камера. Она состоит из четырех датчиков, два из которых Sony IMX766 на 50 Мп размером 1/1,56". Один получил светосильную оптику на f/2.2, а второй — f/1.8 и тут есть оптический стаб. Дополнены они телеобъективом на 13 Мп (Samsung S5K3M5, 5-кратный гибридный и 20-кратный цифровой зум, f/2.4) и 3 Мп (сенсор для макросъемки, f/3.0).

Обладает Oppo Find X3 Pro фронтальной камерой на 32-мегапикселя, модулем NFC, двойными стереодинамиками, защитой от воды и пыли IP68, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Руководит работой смартфона фирменная оболочка ColorOS 11.2 на базе Android 11. Из разряда "не знаю зачем, но звучит интересно": рингтоны для смарфтона написал известный композитор Ханс Циммер.﻿

В Китае продажи Oppo Find X3 Pro стартуют с 19 марта и на выбор три модификации: 8/256 Гб — $847, 12/256 Гб — $924 и 16/512 Гб — $1078.

Помимо «прошки» компания представила и базовую версию серии — Oppo Find X3. Отличается она от Oppo Find X3 Pro аппаратной платформой и конфигурациями памяти, а также тут нет защиты от влаги. В основе смартфона лежит Snapdragon 870 в связке с 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x, а постоянной предложили 128/256 Гб. Выбирать придется между модификациями 8/128 Гб и 8/256 Гб по цене $694 и $771 соответственно.

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Источник: mydrivers