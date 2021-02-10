Анонс Oppo K10 и Oppo K10 Pro: сходный нетипичный дизайн, но разные по начинке

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На этой неделе представили OnePlus Ace, одной из фишек которого стал чип Dimensity 8100 Max. Сегодня пришел черед материнской компании выпустить свой смартфон с модернизированной версией процессора от MediaTek, но на этот раз Dimensity 8000. Несмотря на воскресенье, в Китае провели презентацию Oppo K10 и Oppo K10 Pro.

Дисплей у Oppo K10 диагональю 6,59 дюйма с частотой обновления 120 Гц, частотой отклика тача 240 Гц и поддержкой цветовой гаммы 100% DCI-P3. Под капотом стоит Dimensity 8000 Max, изготовленный по нормам 5-нанометрового техпроцесса. В активе чипа восемь процессорных ядер в двух кластерах, где один отведен под четыре ядра Cortex-A78 с пиковой частотой 2,75 ГГц и видеоускорителем Mali-G610.

Для поддержания адекватного температурного режима, внутри установили систему жидкостного охлаждения Diamond VC, которой под силу отвести тепло на площади 16625 мм². Oppo K10 доступен в двух версиях с 128 и 256 Гб флеш-памяти UFS 3.1, а оперативной памяти LPDDR5 на выбор 8 или 12 Гб. Предложили линейный вибромотор, стереодинамики, поддержку Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio и Dirac, NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Автономность работы обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой и на восполнение 80% ресурса требуется 29 минут. Руководит работой Oppo K10 операционная система Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Селфи-камера на 16-мегапикселей и для основной камеры выбрали три датчика 64 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ширик, f/2.2) + 2 Мп (портретник, f/2.4).

Представила компания и Oppo K10 Pro, который отличается от базовой версии присутствием чипсета Snapdragon 888, быстрой зарядкой мощностью 80 Вт и в качестве главного в основной камере предложили датчик Sony IMX766 на 50 Мп со светосилой f/1.8. Если у базовой версии матрица IPS, тот здесь AMOLED-экран диагональю 6,62 дюйма с частотой обновления 120 Гц и сюда же встроили сканер отпечатков пальцев. Все прочие характеристики дублируют те, что предлагает Oppo K10.

Старт продаж запланирован на 30 апреля и Oppo K10 доступен с 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $308, $338 и $384 соответственно. Oppo K10 Pro предлагается в таких же модификациях, но порядок цен выше: $384, $430 и $492 соответственно.

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Источник: oppo