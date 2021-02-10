Анонс Poco F3: новый опыт клонирования

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Представлен Redmi K40 для глобального рынка как Poco F3

Если вы среди тех, кто негодует по вопросу нейминга смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, то сегодня компания преподнесла очередной повод для возмущения. Сегодня состоялась премьера Poco F3 — это такая глобальная версия Redmi K40, который продают уже месяц в Китае.

Очевидно, что «новинкой» компания стремится поднять деньжат и статистику продаж, а также предлагает технологию 5G «на вырост» для глобального рынка. Хотя поддержку сетей пятого поколения кто-то посчитает тяготами-лишениями. На стороне Poco F3 новый дизайн и новые технологии. А то, что мы имеем дело с «творением» Poco подтверждает логотип на тыльной панели. При этом нигде нет упоминания, что это «by Xiaomi», компания пытается пустить пыль в глаза, что продукт создан без привязки к материнской компании.

В смартфоне установили AMOLED-панель разрешением 2400х1080 точек при диагонали 6,67 дюйма. На модный манер частоту обновления «выкрутили» до 120 Гц и частоту отклика тача до 360 Гц. Свою долю хайпа Poco F3 надеется сорвать за счет присутствия чипа Snapdragon 870, который в плане производительности не сильно уступает «царю горы» Snapdragon 888.

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Смартфон идет с 6/8 Гб оперативной памяти и накопителем на 128/256 Гб. Память скоростная LPDDR5 и UFS 3.1 соответственно. На передней панели установили фронталку на 20-мегапикселей, а на тыльной стороне, с блоком камер видны три «глазка» на 48 Мп (f/1.79) + 8 Мп (f/2.2) + 5 Мп (f/2.4). Среди прочих «богатств» Poco F3 называют модуль NFC, аккумулятор емкостью 4520 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, система охлаждения LiquidCool и операционная система Android 11 с оболочкой MIUI 12.

Несмотря на AMOLED-экран, сканер отпечатков пальцев не стали встраивать в него, а установили на боковой грани. Не забыли предложить стереодинамики, ИК-порт и разъем USB Type-C. Чтобы приобрести Poco F3 с 6/128 Гб памяти пользователям предлагают выложить 299 евро или $357 и вариант с 8/256 Гб обойдется в 349 евро или $416. Напомним, что в Китае ценник на Redmi K40 стартует с $310.

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Источник: twitter﻿