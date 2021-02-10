Представлен Poco X3 Pro: мощный средний класс со стеклом Gorilla Glass 6

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Poco X3 Pro предлагает новую платформу

То пусто, то густо — еще год назад создавалось впечатление, что суббренд Poco заброшен. Но неожиданно новинки посыпались как из рога изобилия и сегодня в игру в среднем сегменте вступает Poco X3 Pro, в котором видится Poco X3, но с более мощной аппаратной платформой, другим типом и объемом памяти, а также «подрезанной» камерой и Android 11. В начале презентации компания похвасталась тем, что за 7 месяцев было продано более 7 млн Poco X3.

Девиз Poco X3 Pro «все что вы хотели и даже больше». Внешне новинка определенно наследует черты «обычного» Poco X3, компания не стала утруждать себя какими-то косметическими и не очень изменениями в части экстерьера. Было решено сохранить преемственность.

Изменения типа матрицы не произошло. Здесь по-прежнему стоит IPS-панель диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей.

Частота обновления составила 120 Гц и ставку сделали на технологию DynamicSwitch, которая адаптирует частоту обновления исходя из того, какой контент отображается на экране. Удивительно, что в серии Redmi Note 10 компания нашла возможным установить AMOLED‑матрицу, а в смартфоне классом выше — IPS.

Сканер отпечатков находится в кнопке питания. Из приятных фишек Poco X3 Pro стоит отметить ИК-бластер, 3,5 мм разъем для наушников и защиту от брызг IP53. Вместо Snapdragon 732G новинка получила Snapdragon 860 с пиковой частотой 2,96 ГГц. Это совсем «новый» чип, который дебютировал сегодня в Poco X3 Pro и в AnTuTu он набирает 491 412 «попугаев». Но абсолютно очевидно, что это чуть прокаченная версия Snapdragon 855 и создавали ее по аналогии с Snapdragon 860. Естественно, что компания сделала акцент, что новая SoC хороша в играх, а, чтобы не допускать перегрева во время длительных игровых сессий LiquidCool Technology 1.0 Plus.

Poco X3 Pro получил 6/8 Гб оперативной памяти, а также две версии постоянной — 128 Гб и 256 Гб. А еще есть слот под карту microSD. Батарея емкостью 5160 мАч и реализовали проводную быструю зарядку мощностью 33 Вт. И, конечно же, тут есть NFC и стереодинамики.

В чем смартфон не наследует Poco X3, так это по части камер. Сенсор основной камеры Sony IMX582 на 48 Мп со светосилой f/1.9, предложили ширик на 8 Мп и парочку бесполезных модулей разрешением 2 Мп (анализ глубины и макросъемка). Создавать автопортреты можно будет разрешением 20-мегапикселей.

На выбор предлагаются две модификации с 6/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене 249 евро и 279 евро соответственно. Но первые покупатели могут успеть урвать новинку за 199 евро и 249 евро соответственно.