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Представлен Poco X3 Pro: мощный средний класс со стеклом Gorilla Glass 6

22.03.2021 437 1

Poco X3 Pro предлагает новую платформу

То пусто, то густо — еще год назад создавалось впечатление, что суббренд Poco заброшен. Но неожиданно новинки посыпались как из рога изобилия и сегодня в игру в среднем сегменте вступает Poco X3 Pro, в котором видится Poco X3, но с более мощной аппаратной платформой, другим типом и объемом памяти, а также «подрезанной» камерой и Android 11. В начале презентации компания похвасталась тем, что за 7 месяцев было продано более 7 млн Poco X3.

 

Представлен Poco X3 Pro: мощный средний класс со стеклом Gorilla Glass 6 – фото 1

 

Девиз Poco X3 Pro «все что вы хотели и даже больше». Внешне новинка определенно наследует черты «обычного» Poco X3, компания не стала утруждать себя какими-то косметическими и не очень изменениями в части экстерьера. Было решено сохранить преемственность.

 

Изменения типа матрицы не произошло. Здесь по-прежнему стоит IPS-панель диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей.

Частота обновления составила 120 Гц и ставку сделали на технологию DynamicSwitch, которая адаптирует частоту обновления исходя из того, какой контент отображается на экране. Удивительно, что в серии Redmi Note 10 компания нашла возможным установить AMOLED‑матрицу, а в смартфоне классом выше — IPS.

 

Представлен Poco X3 Pro: мощный средний класс со стеклом Gorilla Glass 6 – фото 2

 

Сканер отпечатков находится в кнопке питания. Из приятных фишек Poco X3 Pro стоит отметить ИК-бластер, 3,5 мм разъем для наушников и защиту от брызг IP53. Вместо Snapdragon 732G новинка получила Snapdragon 860 с пиковой частотой 2,96 ГГц. Это совсем «новый» чип, который дебютировал сегодня в Poco X3 Pro и в AnTuTu он набирает 491 412 «попугаев». Но абсолютно очевидно, что это чуть прокаченная версия Snapdragon 855 и создавали ее по аналогии с Snapdragon 860. Естественно, что компания сделала акцент, что новая SoC хороша в играх, а, чтобы не допускать перегрева во время длительных игровых сессий LiquidCool Technology 1.0 Plus.

 

Представлен Poco X3 Pro: мощный средний класс со стеклом Gorilla Glass 6 – фото 3

 

Poco X3 Pro получил 6/8 Гб оперативной памяти, а также две версии постоянной — 128 Гб и 256 Гб. А еще есть слот под карту microSD. Батарея емкостью 5160 мАч и реализовали проводную быструю зарядку мощностью 33 Вт. И, конечно же, тут есть NFC и стереодинамики.

В чем смартфон не наследует Poco X3, так это по части камер. Сенсор основной камеры Sony IMX582 на 48 Мп со светосилой f/1.9, предложили ширик на 8 Мп и парочку бесполезных модулей разрешением 2 Мп (анализ глубины и макросъемка). Создавать автопортреты можно будет разрешением 20-мегапикселей.

 

На выбор предлагаются две модификации с 6/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене 249 евро и 279 евро соответственно. Но первые покупатели могут успеть урвать новинку за 199 евро и 249 евро соответственно.

 

Технические характеристики Poco X3

Технические характеристики

Poco X3 Pro

Процессор

Snapdragon 732G (8 нм), Octa-core (2x2.3 ГГц Kryo 470 Gold & 6x1.8 ГГц Kryo 470 Silver), графика Adreno 618

Snapdragon 860 (7 нм), Octa-core (1x 2,96 ГГц + 3х2,42 ГГц + 4x1,8 ГГц), графика Adreno 640

Операционная система

 Android 10, оболочка MIUI 12

Android 11, оболочка MIUI 12

Память

6 Гб, LPDDR4X

64/128 Гб USF 2.1, комбинированный слот microSD

6/8 Гб LPDDR4X

128/256 Гб USF 3.1, комбинированный слот microSD до 1 ТБ

Дисплей

6,67 дюйма, IPS LCD, 2400х1080 точек, 20:9, плотность точек 395 ppi, HDR10, 120 Гц, 450-620 нит яркости, Corning Gorilla Glass 5

6,67 дюйма, IPS LCD, 2400х1080 точек, 20:9, плотность точек 395 ppi, HDR10, 120 Гц,  Corning Gorilla Glass 6

Аккумулятор

5160 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, 100% за 65 минут

5160 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, 100% за 65 минут

Основная

камера

64 Мп, f/1.9, (широкоугольный), 1/1,73", 0,8 мкм, PDAF
13 Мп, f/2.2, 119° (ультраширокоугольный), 1.0 мкм
2 Мп, f/2.4, (макро)
2 Мп, f/2.4, (датчик глубины)

48 Мп, f/1.9, (широкоугольный), Sony IMX582, 1/1,79", 0.8 мкм, PDAF, 1/2"

8 Мп, f/2.2, 119° (ультраширокоугольный), 1.0 мкм

2 Мп, f/2.4, (макро)

2 Мп, f/2.4, (датчик глубины)

 

Фронтальная

камера

20 Мп, f/2.2, (широкоугольный), 1/3.4", 0.8 мкм

20 Мп, f/2.2, (широкоугольный), 1/3.4", 0.8 мкм

SIM-карта

 2 Nano-SIM

2 Nano-SIM

Сеть и передача данных

GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 + 5.0 ГГц, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, NFC, IrDa, USB Type-C 2.0

GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 + 5.0 ГГц, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, NFC, IrDa, USB Type-C 2.0

Биометрия

сканер отпечатка пальца (сбоку)

сканер отпечатка пальца (сбоку)

Прочее

есть разъём 3.5 мм, NFC

есть разъём 3.5 мм, NFC

 

    

Размеры

165,3 x 76,8 x 10,1 мм, вес 225 грамм

165,3 x 76,8 x 10,1 мм, вес 225 грамм

Цвета

черный, синий

 черный, синий, бронзовый

Цена

6/64 Гб — 229 евро

6/128 Гб — 269 евро

6/128 Гб — 249 евро (на старте продаж 199 евро)

8/256 Гб — 279 евро (на старте продаж 249 евро)

 

Poco X3 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.03.2021

Комментарии

Роман Дудоров 0
А чего в новости делают характеристики обычного Poco X3
22.03.2021 15:31

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Представлен Poco X3 Pro: мощный средний класс со стеклом Gorilla Glass 6