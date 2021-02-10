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Анонс POCO X5 и X5 Pro – смартфоны для "победителей"

Как только закончилась официальная презентация компании Poco, на которой были представлены долгожданные новинки среднебюджетного сегмента. Уровень секретности этих продуктов, конечно, был не на самом высоком уровне и большинство информации уже стало известно еще до официального мероприятия. Мы подытожили самое главное и делимся этим с вами:

Xiaomi Poco X5

Размеры смартфона составляют 165,9 x 76,2 x 7,98 мм 189г, устройство оснащено 6-8 ГБ оперативной памяти вместе со 128 – 256 ГБ внутренней памяти и поддержкой карт памяти до 1 тб. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G с графическим процессором Adreno 619.

Дисплей смартфона оснащен 6,67-дюймовым Samsung AMOLED 120Гц с разрешением 1080 x 2400 пикселей пиковой яркостью 1200 нит и 100% охватом dci p3. Аккумулятор Li-Po 5000 мАч с зарядкой на 33W. Полная зарядка за 68 минут. Инфракрасный датчик, NFC 3.5 мм jack и IP 53 защита от пыли и брызг.

Датчики включают установленный сбоку отпечаток пальца, акселерометр, гироскоп и компас. Он также оснащен USB Type-C версии 2.0, а основной блок состоит из трех камер: 48 МП (широкоугольная) + 8 МП (ультраширока) + 2 МП (макро) и оснащена двойной светодиодной двухтональной вспышкой. На передней панели расположена одна камера на 13 МП (широугольная).

Xiaomi Poco X5 поставляется в нескольких цветах: синий зеленый и черный. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12+MIUI 13 цена за версию 6-128 составляет 249$, за версию 8-256 299$ (199$ и 249$ соответственно для предзаказчиков)

Xiaomi Poco X5 Pro

Размеры смартфона составляют 162,1 х 76 х 7,9 мм, а вес – 181 грамм. Варианты памяти такие же как у младшего брата 6-128 ГБ и 8-256 ГБ внутренней памяти.

Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G с графическим процессором Adreno 642L. Дисплей смартфона имеет 6,67-дюймовый Super AMOLED и разрешение 1080 x 2400 пикселей. Приятная новость это частота ШИМ 1920гц

Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. В устройство встроен несъемный аккумулятор Li-Po 5000 mAh + проводной 67W, PD3.0, QC3.100% заряжается за 46 минут а 70% всего за 22 минуты. Датчики включают установленный сбоку отпечаток пальца, акселерометр, гироскоп, компас и барометр. стерео динамика с технологией Dolby atmos и линейный вибромотор.

Основной блок состоит из тройной камеры: 108 МП (широкоугольная) с размером сенсора 1/1,52” и возможностью записи видео 4К + 8 МП (ультраширока) с углом 120 градусов + 2 МП (макро) и оснащена светодиодной вспышкой. На передней панели есть одна камера на 16 МП (широугольная).

Xiaomi Poco X5 Pro поставляется в трех цветах синий, желтый и черный. Смартфон работает на операционной системе Android 13 с MIUI 14 for POCO.

Цены новинки приятно поразили: за версию 6-128Гб 299$(249$ предзаказ), а за топовую на 8-256 349$(299$ предзаказ).

Источник: po.co