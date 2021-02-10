Анонс Realme GT Neo 3: Dimensity 8100, рекордная зарядка и OIS

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Как и ожидалось, сегодня в Китае представили Realme GT Neo 3, который стал мощной заявкой стать хитом продаж. Но перед тем как преступить к анонсу новинки, компания похвасталась тем, что армия владельцев realme GT Neo 2 составила 2 млн пользователей. И вот спустя год мы встречаем преемника, где к числу главных новшеств стоит причислить аппаратную платформу, камеру с оптическим стабом и увеличенную скорость быстрой зарядки.

Realme GT Neo 3 получил «актуализированный» дизайн, который подразумевает типичный дисплей с круглым отверстием под фронталку и характерное оформление блока основной камеры на задней панели. Сегодня немало смартфонов исполненных похожим образом. Но чтобы Realme GT Neo 3 в целом смотрелся бодро и свежо, он получил эффектную фиолетовую расцветку «Ле-Ман» с парочкой полос на тыльной стороне, призванных вызвать ассоциацию со спорткаром.

На выбор еще предложили черный и серебристый цвета, где только последняя версия также удостоилась «фирменных» полос сзади. Спереди и сзади стекло Gorilla Glass 5, но рамка изготовлена из пластика. Вес смартфона составил 188 грамм и габариты 163,3х75,6х8,2 мм.

Спереди Realme GT Neo 3 установили OLED‑экран диагональю 6,7 дюйма разрешением 2412х1080 пикселей. Коэффициент контрастности составил 5 000 000:1, точность цветопередачи JNCD ≈ 0,4, пиковая яркость 1000 нит, есть поддержка DCI-P3, частота обновления равна 120 Гц и отклика тача — 360 Гц (интеллектуальная мгновенная 1000 Гц). Особенно компания акцентировала внимание на минимальности рамок по периметру дисплея: боковые — 1,48 мм, а верхняя и нижняя границы — 1,84 мм и 2,37 мм соответственно. Все это позволило «растянуть» дисплей на 94,2% лицевой поверхности. Здесь же имеется дисплейный сканер отпечатков пальцев и фронталка Samsung S5K3P9 на 16 Мп, которую уместили в отверстие диаметром 3,74 мм.

Realme GT Neo 3 вышел в двух вариантах исполнения, отличающихся емкостью аккумулятора и мощностью быстрой зарядки. Так, одна версия предлагает двухэлементую батарейку на 5000 мАч и проводную зарядку на 80 Вт, а вторая — 4500 мАч и зарядку мощностью 150 Вт. В последнем случае на полную «дозаправку» уйдет 19 минут и всего 5 минут достаточно, чтобы ресурс батареи восполнился на 50%.

Чтобы создать столь мощную зарядку в Realme GT Neo 3, компания установила специальный чип для флеш-зарядки и предложила новую архитектуру зарядки высокой мощности 4:2. Предложили 38 степеней защиты и зарядка прошла тест на безопасность работы в условиях 1600 циклов разрядки/зарядки.

Еще одна важная фишка новинки — 5-нанометровый чип Dimensity 8100. Оперативной памяти стандарта LPDDR5 до 12 Гб и постоянной UFS 3.1 до 256 Гб. По итогам теста в AnTuTu смартфон набирает 815 347 «попугаев». А еще Realme GT Neo 3 предлагает игровой режим GT Mode 3.0 и самую мощную систему охлаждения в истории компании площадью до 4129 мм², способной отвести тепло на площади 39 606 мм². Благодаря девятиуровневой системе охлаждения пиковая температура чипа снижается на 19 градусов.

Основная камера Realme GT Neo 3 получила набор из трех датчиков, где главный Sony IMX766 на 50 Мп с оптическим форматом 1/1,56" и светосилой f/1,88. Дополнили его шириком на 8 Мп с углом обзора 119 градусов и макродатчиком на 2 Мп. Примечательно, что основной датчик удостоился оптического стаба.

В арсенале Realme GT Neo 3 стереодинамики, линейный вибромотор, порт USB Type-C, поддержка двух симок, NFC, GPS, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Работает аппарат под управлением Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.

Realme GT Neo 3 в «стандартном» исполнении с батарейкой на 5000 мАч и зарядкой 80 Вт предлагается в трех модификациях: 6/128 Гб — $314, 8/128 Гб — $362 и 8/256 Гб — $409. Тот, кто пожелает вариант с 150-ваттной зарядкой, должен будет выбирать между версиями с 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти с ценником $409 и $440 соответственно. На старте продаж аппарат в таком исполнении будут предлагать со скидкой $16.

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Источник: realme﻿