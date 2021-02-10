Анонс Realme GT Neo 5 SE: достойный конкурент Redmi Note 12 Turbo

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ВОТ МЫ И ДОЖДАЛИСЬ КОНКУРЕНТА НА SNAPDRAGON 7+ GEN 2 ОТ REALME﻿

Только что в Китае прошла презентация народного смартфона Realme GT Neo 5 SE. Почему именно народного, спросите вы?

За основу взяли очень крутой аппарат Realme GT Neo 5, убрали все то, что нужно далеко не каждому покупателю и значительно снизили цену. Это потенциальный хит продаж и давайте рассмотрим то, каким он получился.





По сравнению со старшим Realme GT Neo 5 произошло четыре значительных изменения:

Первая визуальная убрали светодиодный глиф и на его месте оставили просто площадку с надписями. Не могу назвать это минусом, он хоть и выглядел неплохо, но переплачивать за него готовы были далеко не все.





Вторая это процессор: вместо Snapdragon 8+ Gen 1 в новинку установили Snapdragon 7+ Gen 2. Чисто технически это одинаковые камни, но в 7 серии снизили частоты вычислительных и видеоядер. Конечно, в каких-то сверхсложных задачах разница будет, но в повседневной жизни и играх вы вряд ли почувствуете даже скудный дискомфорт. В итоге проц все равно крут.

Третье и самое болезненное это камера: здесь смена действительно заметна и стало гораздо хуже. Вместо крутого сенсора 50 Мп IMX 890 сюда поставили 64-Мп OmniVision OV64B, да еще и без оптической стабилизации.





В плане фото и видеосъемки здесь значительный даунгрейд и если вам это важно это может стать главным фактором отказа от покупки. Фронталка и ширик с макро остались без изменений, но они и так не удивляли своими параметрами.





И четвертая, по моему мнению, это даже улучшение: Здесь установили батарею на 5500 мАч с быстрой зарядкой на 100 Вт. По данным производителя она способна зарядить устройство за 31 минуту и это более чем достаточная скорость, а дополнительная автономность излишней точно никому не будет.

Все остальное осталось без изменений: отличный 1.5K AMOLED дисплей с частотой развертки 144 гц, линейный вибромотор, стереодинамики, отпечаток пальца под дисплеем и современные беспроводные интерфейсы. Даже от конфигурации памяти с 1ТВ накопителя не отказались.





Теперь о самом главном – цены:

8/256 ГБ – 290$

12/256 ГБ – 320$

12/512 ГБ – 335$

16/ 1 ТВ – 380$

У меня возникло стойкое чувство дежавю, потому что цены абсолютно одинаковые с Redmi Note 12 Turbo. Каждый смартфон имеет свои плюсы и минусы и битва будет ожесточенной.

В конце хочу сделать небольшой вывод: если вы не фотографируете что-то большее чем счетчики или документы, то во всем остальном этот смартфон вас точно не разочарует. Игры, социальные сети, контент, все это будет очень приятно потреблять.





Продаваться смартфон начнет 10 апреля и будет доступен в двух цветах: черном и Final Fantasy. Поэтому ждем версии для глобального рынка, чтобы можно было комфортно пользоваться им в нашей стране, потому что смартфон за 300$ просто невероятный.

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Источник: weibo﻿