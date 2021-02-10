Анонс Realme Q5 и Realme Q5 Pro: перевыпуск известных моделей с небольшими изменениями

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Компания предложила Realme GT Neo 2 и Realme 9 Pro для рынка Китая, внеся ряд правок

Сегодня в Китае состоялась премьера Realme Q5 и Realme Q5 Pro, которые присоединились к ранее представленному Realme Q5i, чтобы сформировать линейку Realme Q5. Оба сегодняшних дебютанта получили чипы от Qualcomm, 120-герцовые дисплеи, аккумулятор емкостью 5000 мАч и операционную систему Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.

Если внимательно присмотреться к характеристикам Realme Q5 Pro, то будет сложно не заметить его сходства с Realme GT Neo 2. По факту «прошка» стала ребрендингом этой модели, но с чуть более разогнанной быстрой зарядкой. Вместо 65 Вт в Realme Q5 Pro предложили зарядку на 80 Вт. В арсенале устройства 6,62-дюймовый AMOLED-экран Е4 от Samsung разрешением FullHD+ и пиковой яркостью 1300 нит.

Под капотом Realme Q5 Pro установили чип Snapdragon 870 с пиковой частотой 3,19 ГГц, 6/8 Гб оперативки и флеш-память на 128/256 Гб. На передней панели предложили камеру на 16-мегапикселей и для основной камеры выбрали набор из трех датчиков 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Вполне логично, что Realme Q5 вышел устройством поскромнее, где вместо OLED установили IPS-дисплей диагональю 6,6 дюйма разрешением FullHD+, мощность быстрой зарядки составила 65 Вт (100% за 33 минуты) и аппаратной основой стал чипсет Snapdragon 695. Имеется 6/8 Гб оперативки, 128/256 Гб постоянной памяти, фронталка на 16 Мп и тройная тыльная камера 50 Мп + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (портретник). У Realme Q5 также есть свой прототип — Realme 9 Pro.

Продажи новинок планируют начать в Китае на следующей неделе. Realme Q5 предлагается в трех модификациях: 6/128 Гб — $218, 8/128 Гб — $249 и 8/256 Гб — $280. В таких же версиях памяти будет доступен Realme Q5 Pro, но порядок цен выше: $280, $312 и $343 соответственно.

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Источник: toutiao