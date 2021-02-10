Анонс Realme V25: Android-марафонец

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24 дня работы в режиме ожидания и 19 Гб оперативной памяти

Сегодня состоялась премьера Realme V25, где компания сфокусировала свое внимание на автономности, большом объеме памяти и дизайне. Сам производитель амбициозно и высокопарно называет новинку «новым шедевром в части науки и техники».

Построен Realme V25 на базе чипа Snapdragon 695, который создан с применением 6-нанометрового техпроцесса и предлагает восемь вычислительных ядер, два из которых Cortex-A78 и шесть энергоэффективных Cortex-A55. Смартфон получил сканер отпечатков пальцев на боковой грани, 3,5 мм разъем для наушников, 12 Гб оперативной памяти, 256 Гб постоянной и есть функция виртуального расширения оперативки, которая позволяет увеличить ее на 7 Гб, доведя до 19 Гб.

Особо акцентировала внимание компания на аккумуляторе емкостью 5000 мАч, который способен обеспечить нахождение Realme V25 в режиме ожидания в течение 24 дней. Емкости батарейки хватит на 49 часов разговоров, 90 часов воспроизведения музыки и 6,5 часа непрерывной записи видео. На то, чтобы восполнить ресурс аккумулятора на 50%, уйдет 27 минут благодаря технологии быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Основная камера Realme V25 предлагает три датчика изображения 64 Мп (Omnivision OV64B40) + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (сенсор для макросъемки). На передней панели предложили 6,6-дюймовый IPS-экран с пиковой яркостью 600 нит, частотой обновления 120 Гц и частотой отклика тача 240 Гц.

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На выбор три расцветки: черная, зеленая и голубая, где последняя с градиентом. Продажи Realme V25 стартуют 4 марта и за версию с 12/256 Гб памяти запросили $316.

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Источник: mydrivers