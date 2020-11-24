Анонс Samsung Galaxy A12 и Galaxy A02s: только если вам нужен бюджетник от Samsung и никакой другой

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Показали Samsung Galaxy A12 и Galaxy A02s с емкими аккумуляторами и слабым железом

Samsung начали анонсировать модели, которые сформируют ее модельный ряд 2021 года. Сегодня состоялась премьера Galaxy A12 и Galaxy A02s, занявшие нишу бюджетных моделей бренда. В отличие от китайских творений, новинки предлагают далеко не максимум за свои деньги. Но пользователь получает модели начального уровня от крупной и престижной компании.

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Для самой Samsung подобные бюджетные аппараты не слишком интересны, поэтому экономия идет во всем. Но вот с чем компания на этот раз не пожадничала, так это с емкостью аккумуляторов, предложив батарейки на 5000 мАч. И уж совсем не привычно видеть в доступном устройстве Samsung поддержку быстрой зарядки на 15 Вт.

Samsung Galaxy A12 и Galaxy A02s схожи тем, что оба обладают дисплеем разрешением HD+ и размером диагонали 6,5 дюйма. Для Galaxy A12 приготовили неизвестной модели восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,3 ГГц (предположительно, Helio P35), 3/4/6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 64/128 Гб, селфи-камеру на 8 Мп со светосилой f/2.2 и четверную тыльную камеру 48 Мп (f/2.0) + 5 Мп (ширик, f/2.2) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). На боковой торец вынесли сканер отпечатков пальцев.

Galaxy A02s базируется на 8-ядерном чипе с пиковой частотой 1,8 ГГц (предположительно, Snapdragon 450), предлагает всего 3 Гб оперативки и флеш-память на 32 Гб с возможностью ее расширения посредством карт microSD до 1 ТБ. Разрешение селфи-модуля составило 13 Мп и сзади установили тройную камеру 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а вот сканера отпечатков пальцев нет.

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Продажи Galaxy A12 стартуют с 4 января 2021 года и вариант с 64 Гб памяти оценен в 179 евро, а модификация с 128 Гб — 199 евро. Galaxy A02s доберется до прилавков магазинов только 15 февраля 2021 года и предлагать его будут по цене 150 евро.

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Источник: samsung