Анонс Samsung Galaxy Book 4: ноутбуки из ШИ и RTX 4000 серии – мощно!

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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА БАЗЕ ШИ

Компания Samsung представила обновленную линейку ноутбуков Galaxy Book 4, получивших интересные фичи на основе искусственного интеллекта.

В частности, устройства оснащены новейшими процессорами Intel Core Ultra с интегрированным ИИ для ускорения разнообразных задач – а также для шумоподавления микрофонов, качество которой Samsung называет студийным.

Также присутствует видеокарта от Nvidia RTX 4000 серии с технологией AI Super Resolution, улучшающая качество изображения в играх и видео – в младшей версии нам предложат 4050, в старшей – 4070.

В линейку Galaxy Book 4 вошли три модели: 14- и 16-дюймовый Book 4 Pro, Book 4 Pro 360 с поворотным экраном и флагман Book 4 Ultra с 3K-дисплеем.

Стоимость стартует от 1450 долларов за младшую 14-дюймовую версию Book 4 Pro. Самая дорогая модель – Book 4 Ultra с мощным ШИ – будет стоить от 2600 долларов.

Пока устройства анонсированы в Южной Корее, продажи начнутся там в январе 2024 года. Глобальной версии пока нет – однако, если выпустят на наш рынок – однозначно станет хитом от именитого бренда.

Источник - sammobile