Анонс Samsung Galaxy M34: Все-таки умеют делать топ за свои деньги

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Серьезная заявка на лидерство в бюджетном сегменте

Компания Samsung Electronics представила новую модель линейки недорогих смартфонов – Samsung Galaxy M34. Новинка продвигается производителем как монстр по многим параметрам – от аккумулятора и камеры до дизайна. Применительно к дизайну есть сомнения, но все остальное действительно на высоте.

Смартфон предлагается за 205 долларов за версию с 6/128 ГБ и 230 долларов за вариант с 8 ГБ/128 ГБ. Прием предварительных заказов начался уже сегодня, а открытая продажа начнется 15 июля.

Galaxy M34 оснащается 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровым обновлением 120 Гц, а также защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, передней камерой на 12 Мп в устаревшем вырезе в форме капли.

Основная камера здесь тройная 50 Мп с OIS, сверхширокоугольная на 8 Мп и 2 Мп. Для съемки предусмотрена система ИИ Monster Shot 2.0. Что именно она делает не сообщается, но, скорее всего, это очередное маркетинговое название того же.

Аппаратным основанием стала SoC Exynos 1280, такая же платформа используется в Galaxy M33 5G. Это примерно уровень Dimensity 1080 или Snapdragon 778, что для бюджетника неплохо. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Автономность наверняка будет одной из основных фишек этого устройства, впрочем, как и у всей линейки M.

"Из коробки" на Samsung Galaxy M34 установлена ​​операционная система Android 13 с фирменной оболочкой OneUI. Компания обещает четыре года обновления ОС Android и пять лет обновлений безопасности. То есть устройство получит даже Ahdroid 17! Для устройства за такие деньги это очень хороший показатель.

В общем, кроме дизайна с морально устаревшим каплевидным вырезом в экране смартфон действительно получился крутым за свои деньги. Это достойный конкурент для китайцев и благодаря громкому имени и долгой программной поддержке, с высокой вероятностью, они станут настоящими хитами продаж.

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Источник: sammobile