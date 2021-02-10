Анонс Snapdragon 8+ Gen 1: больше мощности и энергоэффективности

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Список компаний, кто готов установить чип в своих флагманах

Сегодня случилось то, что предсказывалось давно — состоялся анонс чипа Snapdragon 8+ Gen 1. Этот процессор найдет свое применение в игровых смартфонах и устройствах премиального уровня. При этом компания строго следует правилу, что каждая новая однокристальная система должна быть производительнее и энергоэффективнее предшественника.

Qualcomm декларирует прирост производительности в Snapdragon 8+ Gen 1 на 10% по сравнению с предшественником и на 30% улучшена энергоэффективность. Не в последнюю очередь достигнуты эти показатели за счет применения 4-нанометрового техпроцесса от TSMC.

Snapdragon 8+ Gen 1 предлагает ту же восьмиядерную архитектуру с одним сверхвысокопроизводительным ядром Cortex-X2, тремя ядрами Cortex-A710 и четырьмя эффективными ядрами Cortex-A510, но с несколькими незначительными изменениями, чтобы улучшить работу устройств. Так, суперядро Cortex-X2 теперь работает на частоте 3,2 ГГц против 3,0 ГГц у предшественника. Разогнали и графический чип так, чтобы обеспечить прирост мощности на 10%.

Что касается прочих характеристик Snapdragon 8+ Gen 1, то они идентичным тем, что предлагает предшественник. Так, процессор обработки изображений позволяет писать видео 8К и HDR на скорости 30fps, а при съемке в 4К частота кадров составляет 120 fps. Также присутствует модем Snapdragon X65 5G, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, заявлена поддержка до 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и быстрой зарядки стандарта Quick Charge 5.

Первые смартфоны с Snapdragon 8+ Gen 1 выйдут в третьем квартале нынешнего года. Известно, что свои флагманы с ним на борту выпустят компании Asus, Black Shark, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, realme, Redmi, Vivo, Xiaomi и ZTE.

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Источник: 9to5google