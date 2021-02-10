Анонс Vivo X Note: ультимативный флагман

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Сегодня в Китае Vivo устроила большую презентацию, на которой представила сразу три знаковых новинки для себя. Начнем рассказ о них с Vivo X Note, который позиционируется как бизнес-смартфон премиального уровня. Поэтому вполне логично, что характеристики здесь топового уровня и ценник задран максимально.









На передней панели Vivo X Note установили большой 7-дюймовый AMOLED-экран E5 от Samsung разрешением 3080х1440 точек с соотношением сторон 21:10, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Матрица тут LTPO, позволяя адаптировать частоту обновления картинки в диапазоне от 1 до 120 Гц исходя из отображаемого контента. Частота же дискретизации экрана составила 240 Гц и сюда же интегрировали ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.





Как и подобает флагману 2022 года, Vivo X Note построен на базе Snapdragon 8 Gen 1, который работает в связке с 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5. Оснастили смартфон флеш-накопителем UFS 3.1 емкостью до 512 Гб. В числе флагманских черт новинки стоит отметить защиту от воды IP68, независимый аудиочип, линейный вибромотор, стереодинамики, систему жидкостного охлаждения с площадью рассеивания тепла 47132 мм² и модуль NFC.









Что еще демонстрирует топовый уровень Vivo X Note, так это автономность и зарядка. Питает флагман батарейка емкостью 5000 мАч, предложили быструю проводную зарядку на 80 Вт, беспроводную мощностью 50 Вт и обратную на 10 Вт. На полную заправку аккумулятора по проводу уйдет 32 минуты. Стоит обратить внимание, что инженерам удалось уместить начинку и емкую батарейку в корпусе толщиной всего 8,75 мм. А вот вес внушительный — 216 грамм.









Особо на презентации акцентировали внимание, что Vivo X Note получил отдельную клавишу регулировки звуковых режимов. Это своеобразный аналог рычажка переключения режимов в устройствах OnePlus. Разрешение же фронтальной камеры составило 12 Мп и в ее основе лежит датчик Sony IMX663.





Интересен Vivo X Note и по части основной камеры, с точки зрения технологий все тут смотрится вполне достойно:

основной модуль на 50 Мп, Samsung GN1, 1/1,3ʺ, f/1.57, оптический стаб;

ультраширик на 48 Мп, Sony IMX598, угол обзора 114 градусов, f/2.2;

портретник на 12 Мп, Sony IMX663, f/1.98;

телеобъектив на 8 Мп, OmniVision OV08A10, f/3.4, 5-кратный оптический зум и 60-кратный цифровой.

«Приправлено» это фирменным чипом обработки изображений Vivo V1, которому под силу обрабатывать снимки с высокой скоростью, а также алгоритмом обработки цветов «Zeiss Natural Color», созданным совместно с Zeiss. Руководит работой смартфона фирменная оболочка OriginOS на базе Android 12.





В продажу Vivo X Note поступит 15 апреля в трех модификациях памяти: 8/256 Гб — $942, 12/256 Гб — $1020 и 12/512 Гб — $1100.

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Источник: mydrivers