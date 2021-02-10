Анонс Vivo X70 Pro+: дорогой, элитарный и с крутой камерой

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Мощная заявка от Vivo на звание короля мобильной фотографии

Сегодня в Китае свою презентацию провела Vivo, где она представила серию смартфонов X70. Самым интересным получился Vivo X70 Pro+, который вобрал в себя все то лучшее, что есть у компании. Особенно хороша тут камера и этот смартфон весомая заявка на звание лучшего камерофона на рынке.

Vivo X70 Pro+ получил 6,78-дюймовый 10-битный дисплей разрешением 3200х1440 точек. Это AMOLED E5 матрица от Samsung с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсора 300 Гц, а пиковая яркость — 1500 нит. В рейтинге DisplayMate экран получил максимальную оценку А+.

Под капотом установлен Snapdragon 888+ в тандеме с 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5. Смартфон Vivo X70 Pro+ предлагает до 512 Гб постоянной памяти UFS 3.1, аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 55 Вт. Заряжать батарейку можно и по беспроводу на мощности 50 Вт и есть обратная зарядка на 10 Вт.

Самое любопытное установлено сзади — массивный блок тыльной камеры. В Vivo X70 Pro+ не поскупились на количество модулей, предложив их аж 5, четыре из которых установлены на тыльной стороне. Основной модуль Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп со светосильной оптикой f/1.57 и есть ультраширик на 48 Мп (Sony IMX598, f/2.2). В наборе датчиков предложили два телевика, где первый на 12 Мп Sony IMX663 и второй — зум-камера на 8 Мп с поддержкой 5-кратного оптического зума и 60-кратного цифрового. Оптика для камер тут от немецкой компании Zeiss и все датчики получили оптическую стабилизацию изображения.

Помимо того, что «железо» в камерах топовое, ее еще и обыграли интересно. Рядом с огромной площадкой камер находится тонкий лист керамики Ceramic Cloud Window. Отдельно также стоит сказать о чипе обработки изображений Vivo V1. На его «плечи» легла ночная съемка, регулировка уровня шумов и яркости, а также алгоритмы для обработки изображений. Еще одна задача Vivo V1 — повышение частоты кадров в играх через MEMC. Каким-то хитрым образом ему удается сжать до 45 fps исходное изображение на 60 fps, чтобы потом плавно вывести их на 90 fps. Как это все работает на практике, еще предстоит узнать.

Прочие флагманские прелести включают защиту от воды IP68, встроенный ЦАП, стереодинамики, систему жидкостного охлаждения, NFC и ОС Android 11 с оболочкой OriginOS. На выбор три цвета: черный, оранжевый и синий. За Vivo X70 Pro+ с 8/256 Гб памяти запросили $852, вариант с 12/256 Гб обойдется в $929 и $1084 предлагают отдать за модификацию с 12/512 Гб, которая дополнительно комплектуется беспроводной док-станцией.

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Источник: gizmochina