Анонс Xiaomi Mi Mix Fold: два дисплея, четыре динамика и жидкая линза

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Потихоньку технология гибких экранов уже не вызывает былого восторга, она прижилась и начинает эволюционировать. О том, что Xiaomi создает свой складной смартфон, говорят уже больше двух лет и она даже успела засветить его прототип. Но в итоге инженерам компании пришлось повозиться над устройством с гибким дисплеем несколько лет и вот сегодня был представлен складной мобильник компании. Зовется он Xiaomi Mi Mix Fold.

Новинка не ломает мозг и законы физики не трещат по швам. Разве что была предпринята попытка предложить самое доступное решение на рынке, но с большой оговоркой. Вторгаться в узкую нишу с Xiaomi Mi Mix Fold компания намерена с ценником от $1500 до $2000.

Вообще то первый смартфон компании с гибким дисплеем должен был поступить в продажу в прошлом году и им должен был стать Xiaomi Mi Mix Alpha. Но компания оскандалилась так и не запустив его серийное производство, расписавшись в том, что его производство занятие затратное и спрос не окупит все усилия. В случае с Xiaomi Mi Mix все должно сложиться с точностью до наоборот.

Технологически новинка следует той концепции, которую задала Samsung своими Fold. Концепция та же: Xiaomi Mi Mix Fold словно разделен на две половинки, где внутренняя часть отдана под гибкую матрицу, на внешней стороне одна из половинок отдана под второй экран. Внешний дисплей занимает почти всю панель, рамки небольшие. У него есть камера в отверстии — но так сейчас делают все. Субъективно спорное решение, ведь для селфи можно использовать основную камеру и есть внешний экран.

К общему знаменателю в плане дизайна устройств Xiaomi приводит основная камера, которая у Mi Mix Fold включает три крупных объектива на площадке с закруглениями, который напоминает тот, что предложил Xiaomi Mi 10 Ultra. Цвет корпуса один единственный: черный. А вот материал корпуса можно выбрать стекло или керамика в зависимости от версии. Особый акцент сделан на весе смартфона и компания особо хваталась тем, что ее творение на 27% легче прочих складных устройств. Механизм раскрытия рассчитан минимум на 200 тысяч циклов складывания/раскладывания.

Сканер отпечатков емкостный и расположен на правой грани в клавише включения. Работает Mi Mix Fold под управлением фирменной оболочкой MIUI 12. Оба экрана в устройстве выполнены по технологии OLED, диагональ внешнего составила 6,52 дюйма, разрешение 2520х840 точек и формат 4:3. Частота обновления составила 90 Гц и можно будет получить удовольствие от плавности картинки.

Внутренний дисплей «растянут» на обе половинки Mi Mix Fold и у него планшетная диагональ — 8,01 дюйма при разрешении 2480х1860 пикселей. Есть ли у гибкой матрицы та самая пресловутая «морщинка» посреди еще предстоит выяснить.

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Аппаратная платформа — Snapdragon 888, мощности которого хватает с избытком, все будет работать быстро и гладко. По производительности он даст фору смартфонам с обычными экранами. Фишкой Mi Mix Fold стал фирменный процессор обработки изображений Surge C1 от Xiaomi. Компания предложила собственные алгоритмы, позволяющие выполнить сложную обработку снимков. Как и надлежит флагманскому смартфону память здесь быстрейшая на рынке: 12/16 Гб LPDDR5 и 256/512 Гб UFS 3.1.

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Xiaomi Mi Mix Fold первый в мире смартфон с четырьмя динамика, настроенными с участием Harman Kardon и предлагающий объемный панорамный звук. Емкость аккумулятора составила 5020 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой и на полную зарядку уйдет 37 минут.

Как уже сообщалось на прошлой неделе, новый Xiaomi Mi Mix Fold также является первым телефоном, использующим технологию жидких линз в своей камере. Xiaomi говорит, что это позволяет использовать телеобъектив с расстоянием фокусировки 3 см, оптическим зумом 3x или 30x гибридным зумом. Остальная часть системы камеры состоит из 108-мегапиксельного основного сенсора Samsung HMX2, сверхширокого 13-мегапиксельного сенсора и похоже, что это те же модули, что установлены в Xiaomi Mi 11.

Продажи Xiaomi Mi Mix Fold в Китае стартуют 16 апреля и за младшую версию с 12/256 Гб просят $1521, вариант с 12/512 Гб обойдется в $1674 и топовая с 16/512 Гб — $1978.

Технические характеристики Xiaomi Mi MIX Fold Процессор Snapdragon 888, 8 ядер (Kryo 680 до 2,84 ГГц) 5 нм, 64 бит Графический чип Adreno 660 Операционная система оболочка MIUI 12 Память 12/16 Гб, LPDDR5 256/512 Гб USF 3.1 Дисплей гибкий 8,01ʺ, 2480х1860 пикселей (WQHD+), OLED, 60 Гц, 387ppi, яркость 900 нит (600 нит номинальная),﻿ контрастность 4300000:1, частота дискретизации 120 Гц, HDR10+, 100% DCI-P3, соотношение сторон 4:3 Экран второй 6,52ʺ, AMOLED, 2520х840 точек, 90 Гц, частота дискретизации 180 Гц, соотношение сторон 27:9, яркость 900 нит (650 нит номинальная), HDR10+ Аккумулятор 5020 мАч, быстрая зарядка 67 Вт Основная камера — 108 Мп, Samsung HM2, 1/1,52", f/1.75, 0,7 мкм

— 13 Мп, f/2.4, 123°, ультраширокоугольный, 1,12 мкм — 8 Мп, жидкостный телеобъектив, 80 мм, 30-кратный цифровой зум Фронтальная камера 20 Мп, f/2.2 Сеть и передача данных GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4 + 5.0 ГГц, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, USB Type-C Биометрия сканер отпечатка пальца (встроен в кнопку питания) Прочее Smart PA, четыре динамика, настройка Harman Kardon Защита не заявлена Размеры разложенное положение: 164,3 x 74.6 x 8,53 мм в сложенном состоянии: 173,27 x 69,8 x 17,2 мм Вес: 317г/332г (керамика) Цвета черный Цена 12/256 Гб — $1 521 12/512 Гб — $1 674 16/512 Гб — $1 978

Источник: mi.com